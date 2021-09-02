البيت الأبيض: نعمل على استقبال 50 ألف لاجئ أفغانى فى قواعد عسكرية

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكى، إن هناك طاقة استيعابية ونحن نعمل من أجل تحقيق طاقة استيعابية فى قواعدنا العسكرية تتيح استيعاب ما يصل إلى 50 ألف شخص.

وأوضحت أن ذلك يعنى استضافة اللاجئين وليس "إعادة توطينهم"، وأشارت إلى أن تلك المنشآت لن تستضيف اللاجئين بشكل دائم، لكنها ستقدم الرعاية الطبية والمساعدة لهم، وستكون حلقة وصل بين اللاجئين ومنظمات تعكف على إعادة توطينهم.