رابط تقديم واستعلام نتائج اختبارات كلية الشرطة المصرية academy.moi.gov.eg أدق التفاصيل

رابط تقديم واستعلام نتائج اختبارات كلية الشرطة academy.moi.gov.eg وذلك لمعرفة نتائج اختبارات كلية الشرطة المصرية 2021 حيث تشهد أكاديمية الشرطة بمصر أقبال كبير من الراغبين في التقديم والتسجيل على رابط تقديم الطلبات لكلية الشرطة على موقع وزارة الداخلية الرسمي، هذا وقد خاض الطلاب من الناجحين في الثانوية العامة والحاصلين على المؤهلات الجامعية 2021، خاضوا العديد من الاختبارات الخاصة بالقبول للالتحاق بكلية الشرطة المصرية، هذا وقد أتاحت أكاديمية الشرطة رابط رسمي للاستعلام عن نتيجة تلك الاختبارات أول بأول، وعلى الراغبين في الالتحاق والقبول بكلية الشرطة بمصر اجتياز جميع هذه الاختبارات بنجاح، ومع كثافة الإقبال للالتحاق بأكاديمية الشرطة والاستعلام عن نتيجة القبول، فقد أعدننا هذا التقرير الشامل والجامع لكافة التفاصيل الخاصة والمتعلقة بالتقديم والاستعلام عن نتائج الاختبارات والقبول سواء لطلاب الثانوية العامة أو للضباط المتخصصين من خملة المؤهلات الجامعية.

رابط تقديم واستعلام نتائج اختبارات كلية الشرطة academy.moi.gov.eg

وتجدر الإشارة إلى أن كلية الشرطة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التسجيل وتقديم طلبات التقديم للدفعة الجديدة من للراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة بمصر “أكاديمية الشرطة المصرية”، أما عن تنسيق كلية الشرطة، فقد أعلنت الكلية عن الحد الأدنى لمجموع الراغبين في التقديم، حيث حددت 65 % هو الحد الأدنى للقبول في الكلية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

شروط القبول بكلية الشرطة المصرية 2021 للحاصلين على شهادة الثانوية العامة

وضعت وزارة الشرطة شروط وضوابط ومحددات للقبول بكلية الشرطة المصرية، كما بدأت الأكاديمية الشرطية في تلقي طلبات القبول من الراغبين في الالتحاق بـكلية الشرطة 2021، وذلك من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وذلك بحد أدنى 65%، كما بدأت في تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق الكلية من حملة درجة الليسانس من خريجي كليات الحقوق، وذلك لمن تنطبق عليهم الشروط التالية:

يكون الراغب في التقديم يتمتع بالجنسية المصرية، ومن أبوين مصريين المنشأ والمولد وبغير طريق التجنس.

يتمتع الراغب غي التقدم للالتحاق بأكادبمية الشرطة بحسن السمعة والسيرة..

أن لا يكون المتقدم محكوم بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

لم يسبق فصله من الخدمة الحكومية قرار تأديبي نهائي أو بحكم قضائي.

استيفائه لجميع شروط اللياقة الصحية والبدنية.

لا يقل طول قامة المتقدم عن 170 سم.

السن في أول أكتوبر القادم لا يزيد عن 22 عاماً ميلاديا.

التمتع بجميع شروط اللياقة الصحية والنفسية.

اجتيازه الكشف الطبي بنجاح.

نجاحه في الاختبارات الخاصة ب للياقة البدنية.

الإقرار بعدم الزواج طوال فترة القيد بالأكاديمية.

طول القامة لا يقل عن 169 الطلاب.

الطول لا يقل عن 160 سم للطالبات.

ألا تقل درجة الإبصار عن النصف درجة في كل عين.

يصرح الكشف بنظارة.

يجب الحصول عن أعلى من 40% من مجموع الدرجات الخاصة باختبار اللياقة البدنية.

اجتياز الكشف الطبي بنجاح، والذي تجريه اللجنة الطبية المختصة.

وألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعي أكثر من عامين ميلاديين.

السن وقت التقدم للالتحاق للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما لا يزيد عن 28 عام عن ٢٨ عاما، ٣٠ سنة الحاصلين على درجة الماجستير لا يزيد السن وقت التقديم عن 30 عام.

الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها لا يزيد السن وقت التقديم عن 35 عام.

شروط قبول الحاصلين على المؤهلات الجامعيةالاختبارات الخاصة بالالتحاق والقبول بكلية الشرطة المصرية 2021

يُشترط للقبول بأكاديمية الشرطة المصرية اجتيز جميع الاختبارات الخاصة بالالتحاق بالكلية، وتتنوع تلك الاختبارات لتشمل ثمانية اختبارات سنتناولها تفصيلا من خلال هذا التقرير.

اختبار القدرات بكلية الشرطة 2021

ويعتبر اختبار القدرات للالتحاق والقبول بكلية الشرطة أول الاختبارات التي يمر بها الراغب في التقديم، واختبار القدارات هو الاختبارات التي تقيس المستوى الثقافي للطالب المتقدم، وقياس مدي تحصيله للمعلومات العامة، ولاجتياز هذا الاختبار، يجب على الطالب الحصول على درجة 50% فأعلى ليكون لائق للتقدم للاختبار الذي يليه، ويُعقد هذا الاختبار مرة واحدة فقط، حيث لا يحق للطالب التقدم لهذا الاختبار في حالة الرسوب.

اختبار القوام بكلية الشرطة

وهذا الاختبار يقيس تناسق جسم المتقدم للالتحاق بكلية الشرطة، ويقسي اختبار القوام الحجم والشكل، حيث يتم قياس طول الطالب ووزنه، ولك للتأكد من استيفائهم لمعايير الطول والوزن المطلوبة، ويُعقد هذا الاختبار مرة واحدة فقط، حيث لا يحق للطالب التقدم لهذا الاختبار في حالة الرسوب.

الاختبار الطبي بأكاديمة الشرطة المصرية

ويعتبر الاختبار الطبي من أهم الاختبارات الخاصة بكلية الشرطة، وذلك لضمان أن يكون الطلاب المقبولين يتمتعون بموفور الصحة التي تساعدهم في أداء مهامهم الأمنية مستقبلا، ويتم إجراء الكشف الطبي على الطالب من قبل لجنة طبية مختصة، وفي حال عدم اجتياز هذا الاختبار من المرة الأولى، يحق للمتقدم في حالة رسوبه نقديم التماس الإعادة لمرة واحدة فقط.

الاختبار النفسي بالأكاديمية الشرطية

تقوم كلية الشرطة بالكشف النفسي على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية الشرطية، وهذا الكشف يتضمن مجموعة من الاختبارات النفسية، والتي تبين مدى ملائمة الطالب لأداء مهامه المستقبلية،ولا يحق للراسب غي هذا الاختبار إعادته.

الاختبار الرياضي

وعلى الطالب اجتياز هذا الاختبار بنجاح، ويتضمن الاختبار الرياضي أداء الطالب لمجموعة من التمارين الرياضية، وكذلك قفزة الثقة، وفي حالة الرسوب، يحق للطالب تكرار الاختبار الرياضي مرة واحدة فقط.

اختبار السمات

ويأتي اختبار الصمات بعد الاختبار الرياضي، وفي هذا الاختبار يخضع الطالب المُتقدم لمجموعة اختبارات لتحليل السمات الشخصية وقياس القدرات العقلية، والخصائص الشخصية والميول المهنية ، ويجرى هذا الاختبار مرة واحدة فقط، ولا يحق للراسبين إعادة هذا الاختبار.

الفحص الطبي المتقدم

ويعتبر الفحص الطبي التقدم للتأكد من الحالة الصحية للطالب، حيث يتم إجراء هذا الفحص بمعرفة جنة طبية متخصصة، ويتم إجراء فحصوات طبية تشمل ما يلي:

موجات صوتية على “القلب والبطن”.

مخطط كهربية الدماغ.

مقياس السمع التقليدي.

فحص سكر الدم.

تحليل وظائف الكبد والكلى.

الكشف عن المخدرات.

اختبار لجنة الاختيار “كشف الهيئة”

هذا ويعتبر كشف الهيئة نهاية المطاف وأخر الاختبارات، ويتم التقدم لكشف الهيئة بعد ن يجتاز الطالب جميع الاختبارات السابق ذكرها بنجاح، حيث يتقدم الطالب لجنة الاختيار، هذه اللجنة منوط بها المفاضلة بين العناصر من الطلاب المتقدمين، لاختيار الأفضل منهم، وذلك حسب معايير محددة.

لطلاب الثانوية العامة والأزهرية خريجي عام 2020 من 20 يوليو حتي 12 اغسطس 2021

لطلاب الثانوية العامة عام 2021 من 12 اغسطس حتي 6 سبتمبر .

موعد تقديم كلية الشرطة المصرية 2021رابط التقديم لكلية الشرطة وطريقة الاستعلام عن نتائج اختبارات وزارة الداخلية

أتاحت أكادمية الشرطة رابط خاص بالتقديم والاستعلام عن نتائج الاختبارات الخاصة بأكادمية الشرطة المصرية، حيث يمكن للطلاب الذين قاموا بأدوا اختبارات الكلية الاستعلام عن نتائج اختباراهم أول بأول من خلال الموقع الإلكتروني الراسمي الخاص بوزارة الداخلية، وذلم من خلال الخطوات التالية

وبذلك نكون قد قدمنا لأبناؤنا طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وما يعادلهنا كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم على رابط موقع أكادمية الشرطة الرسمي، وكذلك مواعيد التقديم وطريقة الاستعلام عن نتائج الاختبارات، كما قدمنا نبذة عن كا اختبار من الاختبارات الخاصة للالتحاق بأكاديمية الشرطة المصرية.