ارتفاع قياسى فى إصابات كورونا بين صفوف القوات الأمريكية بكوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - ووفقا للقوات الأمريكية فى كوريا الجنوبية تم تأكيد 40 من هذه الحالات فى قاعدة فى "أوسان" وقاعدة "بيونغ تيك" خلال يومى الجمعة والسبت الماضيين بينما ثبتت أيضا إصابة 13 جنديا وصلوا مؤخرا إلى كوريا الجنوبية بالفيروس.
وبحسب "روسيا اليوم"، على الرغم من أن القوات الأمريكية المتمركزة فى كوريا لا تعلن عن إحصاء يومى عن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، لكنها تكشف بدلا من ذلك عن الحالات التى تم تجميعها على فترات غير منتظمة إلا أن ذلك الرقم يعد الأكبر الذى يتم الكشف عنه حتى الآن فى إعلان واحد.
وقد تم تأكيد إصابة أكثر من 80 من الجنود والموظفين الأمريكيين وعائلاتهم فى قاعدة أوسان الجوية وحدها خلال شهر أغسطس وحده.
وبلغ العدد التراكمى لحالات الإصابة بفيروس كورونا فى صفوف القوات الأمريكية فى كوريا 1.350.
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