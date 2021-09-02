واشنطن: الوضع في إثيوبيا كارثي
حذرت الولايات المتحدة من أن الوضع الإنساني في إثيوبيا كارثي ويزداد سوء، داعية لإيصال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها هناك بلا عوائق.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي إن "الوضع الإنساني على الأرض في إثيوبيا كارثي ويزداد سوء" وفقاً لروسيا اليوم.
وأضاف أن "الولايات المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية للسكان المحتاجين دون عوائق".
وأشار إلى أن "الكارثة الإنسانية تؤثر على 5.2 مليون شخص"، داعيا جميع الأطراف إلى وقف العنف الذي لا يؤدي إلا لتفاقم الوضع الحالي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن: الوضع في إثيوبيا كارثي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.