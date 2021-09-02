مذكرة نيابية تطالب بعدم حجز شهادات الطلبة الجامعيين - صورة

دوت الخليج :- تنبى النائب حسن الرياطي مذكرة نيابية تطالب بعدم حجز شهادات الطلبة الجامعيين . وقالت المذكرة التي تنشر المدينة نيوز نسخة منها : نطالب بعدم حجز شهادات الطلبة في الجامعات الحكومية والخاصة ممن تعثروا ماليا . وضافت : ان الشهادة الجامعية تعين الخريجين على بدء حياتهم العملية والوظيفية ولا يجوز ان نجعلها موضع مساومة . وتاليا صورة عن المذكرة :

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