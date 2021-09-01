البنتاجون: قد ننسق مع طالبان عملياتنا المستقبلية ضد داعش

جدة - نرمين السيد - وقال ميلى للصحفيين بحسب "روسيا اليوم" : "نحن لا نعرف ما هو مستقبل طالبان، لكن يمكننى أن أخبركم من تجربة شخصية أن هذه مجموعة لا ترحم.. وفى ما يتعلق بتعاملاتنا معهم فى مطار كابول أو فى العام الماضى أو فى الحرب، فإننا نفعل ما يجب علينا فعله لتقليل المخاطر وليس ما نريد القيام به بالضرورة".
وحول وجود أى احتمال للتنسيق مع "طالبان" ضد تنظيم "داعش" الإرهابى، قال: "هذا ممكن".
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