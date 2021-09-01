الرئيس التونسى يتهم أطرافا بالسعى إلى جلب مرتزقة من الخارج

جدة - نرمين السيد - وقال خلال لقائه بعلى مرابط، المكلف بتسيير وزارة الصحة، اليوم الأربعاء بحسب "روسيا اليوم" : "سنبقى على العهد ما دام هناك نفس يتردد وقلب ينبض ولا نخاف فى الحق لومة لائم ومهما كان الطرف الذى يناور أو يحاول أن يشترى بالأموال بعض المرتزقة الذين يأتون من الخارج''.

ولم يعيّن سعيد رئيسا للوزراء أو حكومة ولم يعلن ما ينوى فعله رغم مرور أكثر من شهر على إجراءات الطوارئ التى أعلنها، وسط تكهنات واسعة النطاق بأنه يعتزم إعادة صياغة الدستور الصادر عام 2014.

ومن بين القرارات التى أعلنها سعيد فى 25 يوليو رفع الحصانة عن نواب البرلمان، ومنذ ذلك الحين، ألقى القبض على عدد من النواب، ومن بينهم نواب يؤيدون الرئيس وآخرون يعارضونه، أو وضعوا رهن الإقامة الجبرية فى المنزل لاتهامات مختلفة.