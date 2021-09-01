أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يواسي آل الوجيه

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الأمين العام المساعد يواسي آل الوجيه

بعث الشيخ جابر عبدالله غالب الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة بوفاة الكابتن طيار / نايل علي حسين غالب الوجيه، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء و خدمة الوطن في مجال الطيران المدني. الأمين العام المساعد يواسي آل الوجيهبعث الشيخ جابر عبدالله غالب الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة بوفاة الكابتن طيار / نايل علي حسين غالب الوجيه، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء و خدمة الوطن في مجال الطيران المدني. وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد المهندس / علي نايل علي حسين غالب الوجيه واخوانه، والى الاستاذ / احمد الخادم غالب الوجيه وكافة آل الوجيه بمديرية وصاب السافل محافظة ذمار، عبّر الامين العام المساعد باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وانصار المؤتمر عن خالص العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

"إنا لله وإنا اليه راجعون".

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