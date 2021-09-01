خطوات تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي التعليمية عبر موقعنا، يبحث الكثير من الطلاب في طريقة التسجيل طالب جديد لكي يستفيدون من كافة الخدمات التي توفرها المنصة سواء للمعلمين أو الطلاب أو أولياء الأمور، وأيضًا توفر العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تُساهم في سير العملية التعليمية بكل سهولة ويُسر ودون عائق.خطوات تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي التعليمية
لكي يتم تسجيل الطلاب والطالبات في منصة مدرستي التعليمية لاستكمال الدراسة عن بعد لابد من اتباع بعض الخطوات وهي:
- الانتقال مباشرة إلى رابط منصة مدرستي الإلكتروني.
- قم بالضغط على خانة تسجيل جديد.
- ادخال جميع البيانات الخاصة بالتسجيل وهي رقم الجوال، ورقم الهوية الوطنية.
- ورمز التحقق في الخانة المخصصة له.
- النقر على خانة التالي وباقي البيانات.
- تأكد من صحة البيانات وسوف تحول تلقائيًا إلى منصة مدرستي.
- بالخطوات السابقة تكون تمت عملية التسجيل بنجاح.
هناك مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها المنصة لكي يستفيد منها الطلاب وأولياء الأمور أيضًا ومن أبرزها ما يلي:كيفية متابعة الطلاب في منصة مدرستي 1443
لكي يُتابع ولي الأمر الطلاب خلال العام الدراسي لابد من اتباع ما يلي:
- الانتقال إلى منصة مدرستي.
- قم بكتابة اسم المستخدم لحساب ولي الأمر.
- ادخال كلمة المرور ثم أنقر على خانة خيار أنا لست روبوت.
- الضغط على خانة تسجيل الدخول.
- قم بالإطلاع على جميع البيانات الخاصة بالأبناء.
لكي تتمكن من حل الواجبات في منصة مدرستي لابد من اتباع بعض الخطوات وهي:
- ثم بتسجيل الدخول لمنصة مدرستي.
- النقر على خانة واجبات ثم أضغط على خانة الحل بعد العثور على الواجب.
- قم بحل جميع الأسئلة ثم أضغط على إظهار النتيجة.
لكي تتمكن من تحميل دليل منصة مدرستي يُمكنك كالتالي:
- الانتقال مباشرة إلى منصة مدرستي.
- النقر على خيار العودة إلى المدارس.
- الضغط على أبطال التعليم ثم أنقر على فئة المستخدم.
- النقر على خيار أدلة الاستخدام.
- بعد ذلك أنقر على دليل المستخدم ثم اضغط على تحميل.
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خطوات تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي التعليمية عبر موقعنا، يبحث الكثير من الطلاب في طريقة التسجيل طالب جديد لكي يستفيدون من كافة الخدمات التي توفرها المنصة سواء للمعلمين أو الطلاب أو أولياء الأمور، وأيضًا توفر العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تُساهم في سير العملية التعليمية بكل سهولة ويُسر ودون عائق.خطوات تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي التعليمية
لكي يتم تسجيل الطلاب والطالبات في منصة مدرستي التعليمية لاستكمال الدراسة عن بعد لابد من اتباع بعض الخطوات وهي:
- الانتقال مباشرة إلى رابط منصة مدرستي الإلكتروني.
- قم بالضغط على خانة تسجيل جديد.
- ادخال جميع البيانات الخاصة بالتسجيل وهي رقم الجوال، ورقم الهوية الوطنية.
- ورمز التحقق في الخانة المخصصة له.
- النقر على خانة التالي وباقي البيانات.
- تأكد من صحة البيانات وسوف تحول تلقائيًا إلى منصة مدرستي.
- بالخطوات السابقة تكون تمت عملية التسجيل بنجاح.
هناك مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها المنصة لكي يستفيد منها الطلاب وأولياء الأمور أيضًا ومن أبرزها ما يلي:كيفية متابعة الطلاب في منصة مدرستي 1443
لكي يُتابع ولي الأمر الطلاب خلال العام الدراسي لابد من اتباع ما يلي:
- الانتقال إلى منصة مدرستي.
- قم بكتابة اسم المستخدم لحساب ولي الأمر.
- ادخال كلمة المرور ثم أنقر على خانة خيار أنا لست روبوت.
- الضغط على خانة تسجيل الدخول.
- قم بالإطلاع على جميع البيانات الخاصة بالأبناء.
لكي تتمكن من حل الواجبات في منصة مدرستي لابد من اتباع بعض الخطوات وهي:
- ثم بتسجيل الدخول لمنصة مدرستي.
- النقر على خانة واجبات ثم أضغط على خانة الحل بعد العثور على الواجب.
- قم بحل جميع الأسئلة ثم أضغط على إظهار النتيجة.
لكي تتمكن من تحميل دليل منصة مدرستي يُمكنك كالتالي:
- الانتقال مباشرة إلى منصة مدرستي.
- النقر على خيار العودة إلى المدارس.
- الضغط على أبطال التعليم ثم أنقر على فئة المستخدم.
- النقر على خيار أدلة الاستخدام.
- بعد ذلك أنقر على دليل المستخدم ثم اضغط على تحميل.
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