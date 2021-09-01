أمير الكويت يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكى

وبحسب "روسيا اليوم"، خلال الاتصال وجه أمير دولة الكويت دعوة رسمية للرئيس الأمريكى لزيارة الكويت، وأعرب عن تعازيه فى الضحايا من الجنود الأمريكيين فى التفجير الإرهابى الذى وقع فى محيط مطار كابول وفى ضحايا إعصار أيدا الذى ضرب ولاية لويزيانا.
كما هنأ أمير الكويت، بايدن بنجاح أكبر عملية إجلاء بالرغم من الصعوبات التى أحاطت بها، مثمنا "هذا التواصل والمجسد لأواصر العلاقات المتينة بين البلدين والشعبين الصديقين".
من جانبه، أكد الرئيس الأمريكى على موقف الولايات المتحدة الأمريكية الداعم لأمن واستقرار الكويت، وعبر عن شكره لدورها فى تسهيل العبور الآمن لإنجاح خطة الإجلاء الأمريكية من أفغانستان، مشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين والتطلع المشترك على تعزيزها والارتقاء بها.
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