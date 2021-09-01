فيديو جراف| قبل سقوط أفغانستان.. قصة مكالمة الـ14 دقيقة المثيرة

جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديو جراف التالى قصة مكالمة الـ14 دقيقة المثيرة:

وأكدت "رويترز"، فى تقريرها، أن المكالمة استمرت نحو 14 دقيقة وتضمنت مناقشة المساعدات العسكرية والاستراتيجية، وعرض خلالها "بايدن" مساعدات فى حال وضع "غنى" خطة للسيطرة على الأوضاع المتدهورة.

ولفتت "رويترز" فى تقريرها إلى أن "بايدن" لم يكن يتوقع حدوث انهيار كابول بعد 23 يومًا من الانسحاب.