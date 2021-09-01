الدعم العقاري متى ينزل 1443 وشروط الاستحقاق يعتبر موضوع يتساءل عنه الكثير من المواطنين الذين يريدون أن يحصلوا على الدعم العقاري ليتمكنوا من العيشة في المكان المناسب، وخاصة الشباب الذين يقبلون على الزواج، وسوف نوضح جميع تفاصيل هذا الموضوع.

الدعم العقاري متى ينزل 1443 وشروط الاستحقاق

وفرت المملكة العربية السعودية الدعم العقارية الذي يكون هدفه خدمة الفئات المستحقة للحصول على المساكن المناسبة ليعيشوا على أراضي المملكة الحياة الكريمة.

وتجاوزت مبلغ الدعم العقارية 670 مليون ريال سعودي هذا المبلغ والأرباح التي تعود منها توجه إلى المستحقين للدعم العقاري.

أهداف الدعم العقاري

وزارة الإسكان تعاونت مع صندوق التنمية العقارية حتى تحقق مجموعة من الأهداف وأهمها:

توفر عدد كبير من المساكن المتاحة إلى المواطنين السعوديين.

أن يرفع هذا الدعم أداء هيئة القطاع العقاري.

وتساهم في رفع الإنتاج المحلي.

يعزز بشكل كبير المعروض من العقارات، ويزيد من إنتاجية الدولة.

توفر عدد كبير من الوحدات السكنية المتنوعة لتناسب جميع الفئات والإمكانيات.

متى ينزل الدعم العقاري

صندوق التنمية العقارية أعلن أن الدعم العقاري ينزل كل يوم 24 من الشهر الميلادي، ولابد أن يتم صرف الدعم العقاري بشكل منتظم.

مع مراعاة أيام الإجازات الرسمية، والعطلات يمكن أن يتأخر الدعم العقاري يوم أو يتقدم يوم خلال عملية الصرف.

شروط استحقاق الدعم العقاري 1443

وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية أعلنت مجموعة من الشروط التي لابد من أن تتوفر في الشخص الذي يتقدم للحصول على الدعم العقاري، وأهم هذه الشروط:

المتقدم لابد أن يكون سعودي الجنسية.

أسرة المتقدم تقيم في المملكة العربية السعودية.

المتقدمين أعمارهم لا تقل عن 25 عامًا.

المرأة المطلقة التي تستحق الدعم العقاري لابد أن تعول أسرة.

كما أن المرأة الأرملة تحصل على الدعم العقاري عندما يمرعلى وفاة زوجها عامين أو أكثر.

عند وفاة الأب يمكن أن يتقدم الأخوة للحصول على الدعم العقاري.

الأشخاص الذين يحصلون على وحدات سكنية من مشاريع أخرى لا يمكنهم التقديم على الدعم العقاري.

لا يمتلك المتقدم عدد من السيارات يكون ثلاثة أو أكثر.

تحدثنا في هذا المقال عن الدعم العقاري متى ينزل 1443 وشروط الاستحقاق، كما تعرفنا على أهداف الدعم العقاري في المملكة العربية السعودية.