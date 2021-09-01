كيف اغير اسمي في البلاك بورد 1443 يعتبر من الأسئلة التي يطرحها الكثير من الطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية حيث إن الطلاب الجامعيين توفر لهم منصة بلاك بورد الكثير من الخدمات حتى يحققوا الاستفادة القصوى من المنصة، وتساعدهم على الوصول إلى التجربة العلمية المميزة.

نظام البلاك بورد

يعتبر هذا النظام من الأنظمة الإلكترونية التعليمية التي تهدف إلى مساعدة الطلاب على إدارة العملية التعليمية، حيث إن هذا النظام يتيح إلى أعضاء هيئة التدريس والطلاب الأدوات التعليمية المتنوعة حتى يتمكنوا من تحقيق التواصل الفعال بينهم.

فتصبح العملية التعليمية سهلة وتحقق الأهداف المرجوة، ويستفاد منها الكوادر التعليمية والطلاب بشكل كبير.

ومن أهم الخدمات التي يقدمها هذا النظام الوصول إلى المقررات التعليمية، والالتحاق بالفصول الافتراضية، وغيرها من الخدمات الأخرى مثل التعرف على الجداول الدراسية.

كيف اغير اسمي في البلاك بورد 1443

الطلبة والطالبات يستطيعوا أن يقوموا بتغيير اسم المستخدم في البلاك بورد من خلال مجموعة من الخطوات وأهمها:

قم بالدخول الى نظام بلاك بورد الخاص بالجامعة التي يدرس فيها الطالب.

يتم الدخول إلى ملف التعريف المخصص إلى الطالب.

يضغط الطالب على الاسم ليصل إلى الاعدادات.

قم بالضغط على ايقونة الاسم بالكامل.

يظهر رمز القلم الرصاص.

يتم الضغط عليه تظهر البيانات التي يقوم الطالب بتعديلها.

نصل إلى صفحة المعلومات المخصصة للاتصال للطالب.

يجد الطالب مجموعة من المعلومات تحتوي على الاسم.

يقوم الطالب بكتابة الاسم الجديد.

ثم يتم الضغط على الانتهاء بعد تعديل البيانات.

كيف اغير كلمة المرور في البلاك بورد

كلمة المرور من الأمور الضرورية لأن كل طالب له كلمة المرور السرية الخاصة به التي تمكنهم من أن يدير حسابه على منصة البلاك بورد بحرية كاملة.

ويحتفظ ببياناته بعيدًا عن المتطفلين، وإذا قام الطالب بنسيان كلمة المرور أو أراد أن يغيرها بسبب اطلاع الأفراد عليها يمكنه أن يقوم بتغيرها من خلال اتباع مجموعة من الخطوات: