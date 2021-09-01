أفادت أجهزة الطوارئ البولندية بأن أطقمها استنفرت أكثر من 200 مرة، إثر إنذارات كاذبة بوجود قنابل في المدارس التي فتحت أبوابها مع بداية العام الدراسي الجديد اليوم الأربعاء.
وقال المتحدث باسم جهاز الطوارئ كارول كيرزكوفسكي لوكالة "فرانس برس": "نتلقى بلاغات بوجود قنابل عدة مرات في العام، لكننا تدخلنا اليوم 225 مرة".
وأوضح رئيس بلدية وولا بالعاصمة البولندية كرزيستوف سترتالكووسكي، أنه "مع الأول من سبتمبر وبداية العام الدراسي، عادت آفة التهديدات السنوية الكاذبة بوجود القنابل في مؤسساتنا التعليمية".
وأضاف "أنه أمر صعب بشكل خاص على التلاميذ الصغار الذين يباشرون دراستهم، وهو أمر مرهق جدا بالنسبة لهم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بولندا.. أكثر من 200 إنذار كاذب بوجود قنابل في اليوم الأول من... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.