الزمالك يعلق على فكرة "التقاط صور مع درع الدوري بمقابل مادي"

طرح الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك فكرة خاصة بالاستثمار في درع الدوري المصري لكرة لقدم الحائز عليه الفريق الأبيض مؤخرا.
فكرة السمري التي تحدث عنها في مداخلة تلفزيونية تشير إلى "وضع درع الدوري في غرفة كبيرة أو استوديو على أن يكون متاحا للأعضاء والجمهور للتصوير معه بمقابل مالي بسيط".
ويقول المدير التنفيذي لنادي الزمالك في حديثه مع موقع "دوت الخليج" إنّ: "فكرة نحاول الترويج الجيد لها، لأن الأندية الأوروبية الكبرى توجد فيها متاحف تحتوي على جميع المقتنيات، ومن يريد الدخول أو التصوير يجب عليه دفع رسوم مقابل ذلك".
التفكير خارج الصندوق
وتابع: "النادي لديه العديد من الموارد ولكن علينا التفكير في موارد آخرى خارج الصندوق، والاستفادة من تاريخ النادي الكبير والعريق، حيث أن هذا المتحف سيتم فيه تجميع كافة الدروع السابقة وأي شيء ذي تاريخ متعلق بالنادي، والمقتنيات الخاصة بالاحتفال بالدوري مثل قميص الفريق والميداليات والشعارات".
وكانت فرق 3 ألعاب جماعية في نادي الزمالك قد استطاعت اقتناص لقب بطولة الدوري هذا العام، حيث حقق فريق السلة اللقب على حساب الاتحاد الاسكندري، وفريق كرة اليد الذي تغلب على الأهلي في المباراة الفاصلة بعد تعادل الفريقين في النقاط.
كما توّج فريق كرة القدم بالدوري الثالث عشر في تاريخ النادي بعد صراع قوي مع غريمه التقليدي الأهلي، امتد حتى الأسبوع قبل الأخير من عمر المسابقة التي انتهت قبل أيام قليلة.
وأوضح المدير التنفيذي للقلعة البيضاء: "يعمل على الفكرة معي الدكتور حسام المندوه عضو مجلس إدارة النادي والدكتور عاطف النمر مدير النشاط الرياضي.. فكرة الترويج للدرع هي للجذب فقط، لأنه الأحدث والأقوى خلال الأيام الأخيرة، وبسبب حرص الجماهير على التصوير معه وفرحتهم بحصول الفريق عليه".
وأشار السمري في حديثه مع "دوت الخليج" إلى أن: "المهندس هاني برزي عضو مجلس إدارة النادي سيتولى تجهيز وإنشاء المتحف بالشكل المناسب، الأمر سيكون هامًا وعريقًا وليس كما يتم اجتزائه على مواقع التواصل الاجتماعي".
مجسمات للاعبين التاريخيين
وذكر: "كافة الجماهير تستيطع دخول النادي، ولم يتم تحديد السعر حتى الآن ولكنه سيكون زهيدًا، فلن نحمّل الجماهير أموالًا فوق طاقتهم، ومن الممكن خطوة ثانية صناعة مجسمات كبرى للاعبين التاريخيين للنادي داخل المتحف".
ووجّه المدير التنفيذي لنادي الزمالك رسالة لجماهير ومحبي الفريق الأبيض في كل مكان قائلًا: "شكرًا على ما تقوموا به لصالح النادي الذي مر على إنشائه أكثر من 110 أعوام".
وأردف السمري: "أتمنى من الجميع تحري الدقة، حيث نواجه مؤخرًا العديد من الأكاذيب التي يتم نشرها على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، فليس كل ما ينشر يتم تصديقه، لدينا شفافية كبرى في حديثنا دائمًا، ومن يريد التأكد من صحة المعلومات عليه الرجوع للمصادر الرئيسية أو تصفح الموقع الرسمي للنادي عبر الإنترنت".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك يعلق على فكرة "التقاط صور مع درع الدوري بمقابل مادي" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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