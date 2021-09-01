رابط تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي 1443 وإضافة الطلاب في الفصول الدراسية

خطوات تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي 1443 يعد ذلك من ضمن أكثر الاشياء التي يبحث عنها علي شبكة الأنترنت الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وخاصة الطلاب وذلك لأن يقومون بعملية تسجيل الابناء في المنصة التعليمية قبل بدء العام الدراسي الجديد 1443 حيث أن الوزارة أعلنت بأن التعليم سيكون من خلال هذه المنصة.تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي 1443
منصة مدرستي التعليمية هي أحدث الخدمات الرقمية التعليمية التي قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بإطلاقها في الفترة الاخيرة وذلك حتي تساعد الكثير من الطلاب في القيام بالعديد من العمليات التعليمية ولكن علي شبكة الأنترنت حيث أن من خلال هذه المنصة يتم إضافة الشروحات والدروس التعليمية.طريقة إضافة الطلاب في الفصول الدراسية
يستطيع المعلم أن يقوم بعملية إضافة الطلاب في الفصول الدراسية الخاصة به من خلال منصة مدرستي التعليمية عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تتلخص في مجموعة السطور التالية:-
- الذهاب إلي موقع منصة مدرستي التعليمية علي شبكة الأنترنت.
- تكتب أسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الجانبية الفصول الدراسية.
- تقوم باختيار من الصفحة إضافة الطلاب.
- بعد ذلك تقوم بالبحث عن الطلاب بالاسم أو برقم هوية الطالب.
- تقوم بتحديد مجموعة الطلاب الذي ترغب في أضافتهم في المنصة.
- بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر الإضافة في المنصة.
يمكن أن تقوم بتسجيل الطالب في المنصة الرقمية عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة حيث تتلخص هذه الخطوات في مجموعة السطور التالية:-
- الذهاب إلي موقع منصة مدرستي التعليمية علي شبكة الأنترنت.
- اختيار تسجيل جديد من الصفحة الرئيسية.
- بعد ذلك تقوم باختيار تسجيل طالب جديد.
- تقوم بكتابة أسم الطالب في المكان المخصص له.
- تكتب رقم هوية الطالب أو رقم الإقامة.
- كتابة تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري للمواطنين أو الميلادي للمقيمين.
- بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة منك.
- إدخال رقم الهاتف للطالب المسجل في أبشر.
- بعد ذلك تقوم بكتابة كلمة السر.
- الضغط علي زر التسجيل.
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خطوات تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي 1443 يعد ذلك من ضمن أكثر الاشياء التي يبحث عنها علي شبكة الأنترنت الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وخاصة الطلاب وذلك لأن يقومون بعملية تسجيل الابناء في المنصة التعليمية قبل بدء العام الدراسي الجديد 1443 حيث أن الوزارة أعلنت بأن التعليم سيكون من خلال هذه المنصة.تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي 1443
منصة مدرستي التعليمية هي أحدث الخدمات الرقمية التعليمية التي قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بإطلاقها في الفترة الاخيرة وذلك حتي تساعد الكثير من الطلاب في القيام بالعديد من العمليات التعليمية ولكن علي شبكة الأنترنت حيث أن من خلال هذه المنصة يتم إضافة الشروحات والدروس التعليمية.طريقة إضافة الطلاب في الفصول الدراسية
يستطيع المعلم أن يقوم بعملية إضافة الطلاب في الفصول الدراسية الخاصة به من خلال منصة مدرستي التعليمية عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تتلخص في مجموعة السطور التالية:-
- الذهاب إلي موقع منصة مدرستي التعليمية علي شبكة الأنترنت.
- تكتب أسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الجانبية الفصول الدراسية.
- تقوم باختيار من الصفحة إضافة الطلاب.
- بعد ذلك تقوم بالبحث عن الطلاب بالاسم أو برقم هوية الطالب.
- تقوم بتحديد مجموعة الطلاب الذي ترغب في أضافتهم في المنصة.
- بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر الإضافة في المنصة.
يمكن أن تقوم بتسجيل الطالب في المنصة الرقمية عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة حيث تتلخص هذه الخطوات في مجموعة السطور التالية:-
- الذهاب إلي موقع منصة مدرستي التعليمية علي شبكة الأنترنت.
- اختيار تسجيل جديد من الصفحة الرئيسية.
- بعد ذلك تقوم باختيار تسجيل طالب جديد.
- تقوم بكتابة أسم الطالب في المكان المخصص له.
- تكتب رقم هوية الطالب أو رقم الإقامة.
- كتابة تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري للمواطنين أو الميلادي للمقيمين.
- بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة منك.
- إدخال رقم الهاتف للطالب المسجل في أبشر.
- بعد ذلك تقوم بكتابة كلمة السر.
- الضغط علي زر التسجيل.
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