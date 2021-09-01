الأمن الوطن العراقى يحبط عملية إرهابية فى صلاح الدين

جدة - نرمين السيد - وذكر الأمن الوطنى، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، أن مفارزها تمكنت من إحباط عملية إرهابية فى حى الجمعية داخل مدينة تكريت بواسطة عبوة لاصقة كانت مزروعة داخل عجلة أحد المواطنين، عبارة عن رأس تفجير مربوطة بهاتف نقال.

وأضاف البيان أنه تم تفكيكها وإتلافها من قبل مفارز الأمن الوطنى وخبير قسم مكافحة متفجرات شرطة صلاح الدين.