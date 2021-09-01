بكين تدعو لتحقيق دولى بجرائم واشنطن فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لصحيفة Global Times الصينية الناطقة بالإنجليزية، قال المتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين اليوم الأربعاء، بحسب "روسيا اليوم": "العسكريون الأمريكيون غادروا أفغانستان، لكن جرائم قتل المدنيين التى ارتكبوها مع حلفائهم خلال السنوات العشرين الأخيرة يجب التحقيق فيها بشكل دقيق، ولا بد من مساءلة القتلة".
ووفقا لوزارة الخارجية الصينية فقد قتل ما لا يقل عن 47.245 مدنيا فى أفغانستان منذ بدء حملة الولايات المتحدة عام 2001 وحتى أبريل 2020.
وفى مارس 2020 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكما يقضى بإمكانية التحقيق فى جرائم حرب فى أفغانستان.
وأعلنت الولايات المتحدة معارضتها لهذه الخطط، فيما وقع الرئيس الأمريكى آنذاك دونالد ترامب مرسوما يجيز فرض العقوبات ضد قضاة المحكمة، ألغته إدارة جو بايدن فى أبريل الماضى.
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