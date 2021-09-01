أخبار اليمن : خروقات قوى العدوان بلغت 202 خلال 24 ساعة

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خروقات قوى العدوان بلغت 202 خلال 24 ساعة

أفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 202 خروقات لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية. خروقات قوى العدوان بلغت 202 خلال 24 ساعةأفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 202 خروقات لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضح المصدر أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في كيلو16 والفازة والجبلية، و14 خرقاً بقصف مدفعي لـ132 قذيفة و172 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً 4 غارات في الفازة والتحيتا وتحليق 9 طائرات تجسسية في أجواء الفازة والجاح والجبلية والتحيتا.

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