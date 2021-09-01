القرض العقاري بنك الرياض الشروط وطريقة الطلب

يبحث العديد من الأفراد داخل المملكة العربية السعودية عن القرض العقاري بنك الرياض حيث يمكنهم من خلال عروض بنك الرياض 2021 الحصول على التمويل العقاري الأفضل والذي يمكنهم من اقتناء منزل أحلامهم، وهذا بالإضافة إلى أنه من خلال عروض بنك الرياض يمكن للعملاء الحصول على التمويل الشخصي بنك الرياض من خلال عدد من البرامج التمويلية المختلفة ويمكن للأفراد معرفة قيمة التمويل العقاري بنك الرياض المتوقع الحصول عليه من خلال حاسبة التمويل العقاري بنك الرياض ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على القرض العقاري بنك الرياض.

القرض العقاري بنك الرياض

يقدم البنك من خلال القرض العقاري بنك الرياض العديد من الحلول التمويلية التي من شأنها توفير سكن خاص للعملاء بأسهل الطرق الممكنة وقد تم توفير العديد من البرامج التمويلية منها برنامج ملاك العقار، كما يمكن للأفراد من خلال البنك شراء عقار مكتمل البناء أو غير مكتمل البناء.

شراء بيت عن طريق بنك الرياض

قام البنك بتوفير إمكانية شراء عقار كامل بتمويل يصل إلى 5 ملايين ريال سعودي، بالإضافة إلى إمكانية التضامن بين المتقدم و3 من أقاربه على أن يكونوا من أقارب الدرجة الأولى، ويتم منح التمويل في حالة توافر بعض الشروط في العميل وهي:

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على التمويل من السعوديين.

لا يتم ممنح التمويل للأفراد الذين يقل راتبهم عن 5 ألاف ريال.

يجب أن يكون العميل من العاملين بإحدى القطاعات الحكومية أو شبه الحكومية أو من العاملين بالقطاع الخاص أو البنوك.

لا يتم منح التمويل إلا في حالة تحويل الراتب إلى البنك باستثناء موظفي البنوك فقط يمكنهم الحصول على التمويل بدون تحويل الراتب.

الرهن العقاري بنك الرياض

تم توفير نظام الرهن العقاري أو برنامج ملاك العقار من خلال البنك للأفراد الراغبين في الحصول على تمويل مالي كبير فيمكنهم من خلال التنازل عن ملكية العقار للبنك الحصول على التمويل ومن ثم يتم تملكه مره أخرى بمجرد الانتهاء من سداد كافة الأقساط للبنك، كما يمكن لأصحاب العقارات غير مكتملة البناء الحصول على تمويل بضمان العقار للانتهاء من البناء ومن ثم السداد للبنك على هيئة أقساط.

يمكن الحصول على مبلغ كبير يصل إلى 5 مليون ريال.

يتاح للعملاء إمكانية السداد المبكر لقيمة القرض.

يتم إعفاء العميل في حالة الوفاة لا قدر الله أو العجز الكلي وذلك وفق بعض الشروط المتعلقة بالتغطية التأمينية.

مميزات الرهن العقاري بنك الرياض