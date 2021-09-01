عائد % 22 للاستثمار في البنوك أفضل من شهادات الإدخار عائد 22 ألف ريال خلال 7 أشهر، هناك طريقتان فقط للاستثمار في البورصة الأولى عن طريق فتح حساب لدى شركة للتداول، ثم إيداع المبلغ وإتمام الشراء والبيع، الشراء وقت الهبوط والبيع وقت الصعود لتحقيق عائد مرتفع، ويحتاج ذلك إلى متابعة جيدة وخبرة حتى وإن كانت قليلة وهذه الطريقة تُعتبر مُعقدة بعض الشئ، والطريقة الثانية والأيسر بدون تلك التعقيدات هي الإستثمار عن طريق البنوك، حيث يتم شراء وثائق في صناديق الاستثمار ثم الاستثمار في الأسهم، نتناول اليوم كافة التفاصيل لتحقيق أعلى عائد % 22 للإستثمار في البنوك، عائد % 22 للاستثمار في البنوك أفضل من شهادات الإدخار عائد 22 ألف ريال خلال 7 أشهر.

عائد % 22 للاستثمار في البنوك

صناديق استطاعت تحقيق % 22 خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021، تُعتبر صناديق الأسهم بمثابة أداة مالية في البنوك يتم من خلالها تجميع أموال من المستثمرين، حيث يتم بيع وثائق الصناديق للمستثمرين ثم يتم الإستثمار عن طريق شراء أسهم البورصة في الإمارات أو الكويت أو مصر، وأهم مميزات الصندوق أن هناك فريق يتخذ كل القرارات لذا فإنه الإختيار الأمثل إذ لم يتواجد لديك خبرة في الإستثمار، كما يمكنك إتمام عملية بيع الأسهم في أي وقت.

أفضل طرق الاستثمار في البنوك

يمكنك شراء وثائق صناديق الإستثمار من خلال البنوك في كافة دول الوطن العربي ومنها السعودية، الامارات، الكويت، البحرين ومصر، ويمكنك معرفة تقييم أي صندوق عن طريق مصادر البورصة المعروفة، وبعد تحديد الصندوق الذي تريد الشراء فيه يتم التوجه إلى خدمة العملاء التابعة للبنك ، مع الإطلاع على سعر الوثيقة ومبلغ الاسترداد بالإضافة إلى رسوم إدارة الصندوق، والمكسب في هذه الصناديق هو الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع استثمار متوسط إلى طويل الأجل في المعتاد حد أدنى عام.

عائد % 22 خلال 7 أشهر

هناك 3 صناديق هم الأفضل من حيث العائد خلال السبع أشهر الأولى من عام 2021، الصندوق الأول هو صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC، الحد الأدنى للشراء 5 وثائق وقد وصل سعر الوثيقة في نهاية عام 2020 إلى 104.31، وخلال السبع أشهر الأولى من 2021 وتحديداً في نهاية يوليو الماضي وصل السعر 126.92 ، وقد إزداد العائد خلال 7 أشهر فقط 22 % في الوثيقة الواحدة.

أفضل صناديق إستثمار

الصندوق الثاني صندوق فاروس وهو التابع لشركة فاروس ويتم الشراء عبر البنك العربي الإفريقي، الحد الأدنى للشراء 5 وثائق وقد وصل سعر الوثيقة في نهاية عام 2020 إلى 81.24، وخلال السبع أشهر الأولى من 2021 وتحديداً في نهاية يوليو الماضي وصل السعر 92.28، وقد إزداد العائد خلال 7 أشهر فقط % 18 في الوثيقة الواحدة، الصندوق الأخير هو صندوق البنك الأهلي الثالث الحد الأدنى للشراء 5 وثائق وقد وصل سعر الوثيقة في نهاية عام 2020 إلى 113.92، وخلال السبع أشهر الأولى من 2021 وتحديداً في نهاية يوليو الماضي وصل السعر 122.36 ، وقد إزداد العائد خلال 7 أشهر فقط % 8 في الوثيقة الواحدة، عائد %22 للاستثمار في البنوك أفضل من شهادات الإدخار عائد 22 ألف ريال خلال 7 أشهر.