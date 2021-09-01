القبض على شخصين بحقهما مطالب مالية

دوت الخليج :- ألقى التنفيذ القضائي في الأمن العام، القبض على مطلوبين اثنين في الزرقاء وبحقهما مبالغ مالية كبيرة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن معلومات وردت للعاملين في إدارة التنفيذ القضائي في محافظة الزرقاء حول مكان وجود شخص وبحقه 12 طلباً مالياً بمبالغ مالية تُقدر بثلاثة ملايين ونصف المليون دينار ، حيث جرى التحرك للمكان وإلقاء القبض عليه.

وفي سياق متصل تمكن العاملون في إدارة التنفيذ القضائي كذلك من القاء القبض في محافظة الزرقاء على شخص مطلوب وبحقه 25 طلباً بمبالغ مالية تزيد عن ثلاثة ملايين دينار ، وسيصار إلى إحالتهما لمصادر طلباتهما القضائية.