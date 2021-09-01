قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إنه يريد أن يكون لحكومة بلاده تمثيل دبلوماسي في أفغانستان، لكن ذلك غير ممكن الآن بسبب الوضع الأمني.
وأضاف أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان اليوم الأربعاء: "نريد أن نكون في وضع يؤهلنا، عندما تسمح متطلبات السلامة والأمن، لأن يكون لنا وجود دبلوماسي مستمر في أفغانستان، لكن من الواضح أن ذلك غير ممكن الآن".
وكان راب ذكر في وقت سابق من اليوم أن تقييم المخابرات أشار إلى أن العاصمة الأفغانية كابل لن تسقط هذا العام على الأرجح، ودافع عن انسحاب بريطانيا من أفغانستان بعد سيطرة حركة "طالبان" على معظم أنحاء البلاد بأسرع مما كان متوقعا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا: نريد وجودا دبلوماسيا لنا في أفغانستان عندما يتحسن الأمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.