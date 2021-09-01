لبنان.. الأمن العام يتبرأ من حادثة اختفاء 5 سوريين‎

دوت الخليج :- برأ جهاز الأمن العام اللبناني، السبت، ساحته من حادثة اختفاء 5 سوريين بسفارة دمشق لدى بيروت، وقال إنه لم يسجل "أي حادث مع أي مواطن سوري عاد إلى بلاده تحت رعايته (رعاية الأمن العام)".
جاء ذلك في بيان، نشرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بعد ذكر "الحزب التقدمي الاشتراكي" في لبنان، أن "5 شبان سوريين اختفوا عند ذهابهم إلى سفارة دمشق لدى بيروت الأسبوع الماضي".
ووضع الحزب في بيان، هذه الحادثة "برسم (مسؤولية) المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، وبرسم الأمن العام اللبناني المؤتمن على تنفيذ القرارات الرسمية القاضية بعدم الترحيل بطريقة إكراهية، وبرسم الدولة اللبنانية أو ما تبقى منها، وهي مطالبة بمنع هكذا انتهاكات إنسانية مهما كانت الظروف".
لكن الأمن العام اللبناني، أوضح في بيانه، أن "الصلاحيات المنوط بها على المعابر الحدودية تنحصر في ختم وثائق السفر التي هي بحوزة العابرين بعد التأكد منها واستكمال الإجراءات العدلية، وليست مهمة عسكرييه تفتيش الآليات أو الأشخاص، مع العلم أن هذه المهمات تدخل في صلب صلاحيات الأجهزة المختصة المتواجدة على المعابر".
وفي حديث لقناة "الجديد" اللبنانية نفى السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي، مزاعم اختفاء 5 سوريين داخل سفارة بلادهم.
وأكد أن هذا الخبر "غير صحيح ولم يتم اعتقال أي شخص داخل السفارة".
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان 1.5 مليون تقريبا، نحو 900 ألف منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعاني معظمهم أوضاعا معيشية صعبة.
الاناضول
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