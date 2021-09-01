تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية لنقل مباريات مصر في منافسات تصفيات أفريقيا كأس العالم 2022 هو التردد الذي يمكّن الجميع من متابعة مباريات منتخب مصر بالتصفيات، فقد استطاعت قناة أون تايم سبورت الرياضية أن تحصل على حقوق بث ونقل مباريات منتخب مصر ضمن فعاليات ومنافسات تصفيات أفريقيا للتأهل إلى كأس العالم 2022 لنقل المباريات بجودة عالية دون تقطيع وتشويش، ومنها مباريات مصر مع الفرق أنجولا والجابون وليبيا، ويمكن ضبط تردد قناة أون تايم سبورت على جهازك والاستمتاع بمتابعة مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022 بسهولة على القمر الصناعي النايل سات، في السياق التالي نوضح التفاصيل.

تشارك مصر في تصفيات كأس العالم 2022 الأفريقية بعدد 6 مباريات. حيث تواجه أولى مبارياتها اليوم الأربعاء الموافق الأول من سبتمبر 2021 بين أبطال منتخب مصر مع نظيره الفريق الأنجولي في الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت مصر. والساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة على أرض ملعب الدفاع الجوي 30 يونيو.

كما تواجه مصر فريق الجابون في يوم الأحد الموافق 5 من سبتمبر 2021 في الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة بتوقيت السعودية.

ثم يقابل منتخب مصر الفريق الليبي في يوم 6 من أكتوبر 2021 وفي يوم 10 من أكتوبر 2021.

وفي يوم 11 من نوفمبر 2021 يتواجه الفريق المصري مع فريق أنجولا.

يوم 14 نوفمبر 2021 يقابل منتخب مصر فريق الجابون.

جدول مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية 2021 الجديد

يستطيع جميع عشاق الساحرة المستديرة استقبال تردد قناة أون تايم سبورتس لمتابعة مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022. والاستمتاع بمتابعة استوديوهات تحليلية للمباريات مع باقة من ألمع الإعلاميين والمحللين الرياضيين بجودة عالية بتقنية HD عبر ضبط التردد الشبكي بإضافة التردد التالي:

التردد الشبكي لقناة OnTime Sports هو 10853

الاستقطاب أفقي H

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022

يتواجه منتخب مصر في طريقه إلى المونديال مع المنتخب الأنجولي في مباراة ضمن فعاليات الجولة الأولى بالمجموعة والتي تضم مصر والجابون وليبيا وأنجولا، وتبدأ مصر بمواجهة انجولا من نفس المجموعة ، ويُذكر أن منتخب أنجولا تصنيفه في المرتبة 126 على مستوى المجموعة، أما مصر فتصنيفها يأتي في المرتبة 46 والجابون تصنيفها 85 وليبيا تصنيفها 112.