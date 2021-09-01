jops.sa نتائج قبول القوات الخاصة للأمن والحماية 1443 رتبة جندي للرجال عبر رابط أبشر توظيف

رابط نتائج قبول القوات الخاصة للأمن والحماية، يبحث عنه الآف الشباب السعودي من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، من المتقدمين لوظيفة جندي بالقوات الخاصة للأمن والحماية التابعة لوزارة الداخلية السعودية اليوم، بعد أن أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية، عن النتائج المبدئية للقبول والتي لا تعني القبول النهائي في الوظيفة، لذا يجب على المقبولين مبدئياً استكمال إجراءات القبول النهائي، وفق الإجراءات والتوقيتات التي تحددها لهم لجنة القبول المركزي، ودعت الإدارة المتقدمين لشغل وظيفة جندي الاستعلام عن النتائج إلكترونياً برقم الطلب، عبر رابط أبشر توظيف وزارة الداخلية عبر إتباع خطوات الاستعلام التالية.

الدخول على رابط jops.sa

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من المتقدم للاستعلام.

تحديد الوظيفة المتقدم عليها ” وظيفة جندي”.

الضغط على نتائج القبول المبدئي سوف تظهر لم كافة التفاصيل

أحضار أصل نموزج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر موقع أبشر توظيف. أحضار شهادة المؤهل الدراسي وتكون مصدقة من وزارة التعليم السعودي. أصل بطاقة الهوية الوطنية للمقبول مبدئياً وتكون سارية المفعول. أحضار صورة من نتيجة الاختبارات العامة “قياس”. أحضار صورة من سجل الأسرة لوالد المتقدم للوظيفة تتضمن الأتي ” اسم والدة المتقدم، برنت من الأحوال”. في حال أن المتقدم كان متزوج يجب أحضار أصل سجل الأسرة. أحضار 6 صور شخصية حديثة ملونة ذات خلفية بيضاء تكون مكشوفة الرأس مع تسجيل الاسم ورقم الطلب في خلفية الصورة. أحضار ملف بلاستيك لتوضع به جميع المستندات السابق ذكرها لحفظها.

يجب الالتزام الكامل بتعليمات وزارة الصحة بشأن الوقاية من الإصابة من فيروس كورونا.

تجميل تطبيق توكلنا والتأكد من الحالة الصحية للطالب أثناء دخوله مقر أستكمال إجراءات القبول.

الالتزام التام بالمواعيد والتوقيتات للحضور للمراجعة ومن يتخلف عن الموعد بدون عزر مقبول يكون متنازل عن حقه في القبول المبدئي.

ضرورة أحضار كافة المستندات المطلوبة والمذكورة في صدر المقال عند الحضور للمطابقة.

من يثبت أي أختلاف في البيانات المقدمة مع بيانات الجهات ذات الشأن سيتم أستبعاد طلبة نهائياً.

رابط الاستعلام عن نتائج قبول القوات الخاصة للأمن والحمايةما هي الأوراق والمستندات المطلوبة عند المراجعةنتائج قبول القوات الخاصة للأمن والحماية وأهم التعليمات عند الحضورما هي مهام القوات الخاصة للأمن والحماية

صميم عمل القوات الخاصة للأمن والحماية هو حماية مواقع المشاريع الكبرى، التي تنفذها المملكة مثل مشروع نيوم العملاق في البحر الأحمر، وحماية المنشآت الحيوية في المملكة مثل السفارات والمنشآت العسكرية والسياحية.