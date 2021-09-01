موسكو: ننتظر تشكيل الحكومة للاعتراف بالسلطات الأفغانية الجديدة

جدة - نرمين السيد - وأضاف إيغور، فى تصريح صحفى أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء، أنه لا يجوز الاستعجال فى هذا الموضوع، بالنسبة لمسألة الاعتراف الرسمى، علينا أولا انتظار تشكيل حكومة جديدة فى أفغانستان، والتى يجب أن تمثل جميع القوى السياسية، بما فى ذلك الأقليات العرقية، وبعد ذلك تحديد موقفنا.. لا داعى للاستعجال هنا".

وتابع:" أعتقد أنه لا توجد دواعى لتهويل الوضع فى أفغانستان، لقد أعلنت السلطة الجديدة عن انتهاء القتال والعفو العام على الموظفين فى الدولة، وعزمها تشكيل حكومة ائتلافية شاملة، واحترام حقوق المرأة، بالطبع، ضمن النظام القانونى الإسلامى، وكذلك الحفاظ على حرية الإعلام ، كما أعلنت - وهذا الأهم - عن رغبتها فى القضاء على إنتاج المخدرات فى البلاد، نحن نعتبر كل هذا على أنه إشارات إيجابية ونتطلع إلى تنفيذها عمليا".

ونوه بأن موسكو تأمل بصدق أن تتمكن الأطراف الأفغانية المعنية من التوصل إلى توافق سياسى، وتشكيل هيكل جديد لسلطة الدولة يأخذ فى الاعتبار مصالح الشعب الأفغانى بأكمله.