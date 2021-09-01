واشنطن تدعو إلى خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

رحبت السفارة الأميركية لدى طرابلس، الأربعاء، بنتائج الاجتماع الوزاري الخاص بدول الجوار الليبي، مجددة الدعوة إلى سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وفي تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، كتبت السفارة الأميركية: "ترحب الولايات المتحدة بنتائج الاجتماع الوزاري لدول جوار #ليبيا باعتبارها خطوة مهمة في دعم الاستقرار الإقليمي. كما تكرر الولايات المتحدة دعوتها لسحب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين من ليبيا وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كما هو مقرر في 24 ديسمبر".

وكانت السفارة الأميركية تعلق في التغريدة على البيان الختامي للاجتماع الذي نشرته وزارة الخارجية الجزائرية، التي احتضنت الاجتماع، الذي انتهت أعماله، الثلاثاء.

وبدأ في الجزائر، الاإنين اجتماع وزاري لدول جوار ليبيا "من أجل حلحلة الأزمة" في هذا البلد الغارق في الفوضى منذ أكثر من عقد.

وحضر الاجتماع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، الذي دعا إلى الإسراع في تحضير "الإطار القانوني" للانتخابات المقررة نهاية السنة، كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

واتفق الوزراء على تنسيق الجهود الجماعية إزاء الأطراف الليبية كافة بما في ذلك تشكيل وفد وزاري لزيارة ليبيا للتضامن مع الشعب هناك والتواصل مع كل الأطرف بهدف تقييم العملية السياسية.

وشدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة التنفيذ الفعلي للأولويات الرئيسية لخريطة الطريق المتفق عليه، من حثث إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وفقا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين.

ودعا دول الجوار الليبي إلى انسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة، على النحو المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار.