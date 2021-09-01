الأردن يطلب شحنة غاز مسال لأول مرة منذ أكثر من عام

دوت الخليج :- ذكر مصدران اليوم الأربعاء أن شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (نيبكو) تطلب شحنة من الغاز الطبيعي المسال للشحن في أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال أحد المصدرين إن نيبكو تريد الشحنة على أساس التسليم على ظهر السفينة في 20 أكتوبر/ تشرين الأول في مناقصة تنتهي في الخامس من سبتمبر/ أيلول.
ولا يستورد الأردن الغاز الطبيعي المسال بانتظام منذ أواخر عام 2019.
وأظهرت بيانات تتبع الشحن من رفينيتيف أيكون أن آخر شحنة من الغاز الطبيعي المسال وصلت إلى الأردن في ديسمبر/ كانون الأول 2020. (رويترز)
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