هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة تعرف عليها الآن وطريقة التقديم

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، قد أعلنت الهيئة في خبر عبر الحساب الرسمي الخاص بها بموقع لينكد إن للتوظيف “Linked in” عن توفيرها لفرص وظيفية وتدريبية على رأس العمل بمدينة الرياض وعليه اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث للبحث عن ماهية الوظائف التي تقدمها الهيئة لعام 1443 فقد تم الإعلان عن توفر 119 وظيفة جديدة “إدارية وتقنية” وإليكم باقي التفاصيل في باقي المقالة فتابعونا في الأسطر التالية.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

في البداية نتحدث عن الهيئة هي هيئة سعودية حكومية قد تأسست في 4 مايو 2021 الذي يوافق 23 رمضان عام 1442 وذلك عن طريق دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك ليصبحوا هيئة واحدة والتي هي مسئولة عن الوظيفتين.

ورجوعاً للخبر الرئيسي فقد قلنا في الفقرة السابقة ان الهيئة قد وفرت فرص توظيفية وتدريبية فسنشرح لكم ماهية الفرص

الفرصة التدريبية :-

تدريب على رأس العمل (تمهير) وشروطها:

الحصول على درجة البكالريوس فأعلى في تخصصات إدارة الأعمال الإدارة العامة نظم المعلومات الإدارية كما يمكن تقديم ما يعادلهم.

كما يجب ان يكون المقدم سعودي الجنسية

يجب ان توافق شروط تمهير على المتقدم.

أما بالنسبة للفرصة التوظيفية:-

أخصائي نظم معلومات الموارد البشرية:-

يجب أن يكون حاصل على درجة البكالريوس في تخصصات:- علوم الحاسب الموارد البشرية كذلك نظم إدارة المعلومات أو ما يعادلها.

يجب ان يكون المتقدم يكون لدية خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال له صلة.

يجب في الشروط العامة ان يكون المتقدم يتقن استخدام الحاسب الآلي.

ان يجيد التعامل على الاوفيس.

ان يكون المتقدم يتقن اللغة الإنجليزية.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف

أعلنت الهيئة عن مجموعة تخصصات مطلوبة “إداري وتقنية” وإليكم وظائف 1443 التالية:

القانون

المحاسبة

المالية

إدارة الأعمال

إدارة الجودة

وإدارة الجودة

إدارة المرافق

إدارة المخاطر

المالية

علم الإحصاء

الضرائب

علم البيانات الذي هو التحليل

العلوم الاقتصادية

الاقتصاد

الأمن والسلامة

الموارد البشرية

الشريعة

الهندسة الصناعية

الهندسة

التسويق

نظم المعلومات

نظم إدارة معلومات

كما يمكن التقديم بأحد الوظائف التي أعلنتها الهيئة عن طريق الرابط الرسمي.

اختيار الوظيفة المناسبة لك والتي تناسب إمكانياتك.

كذلك يجب عليك ملئ كافة البيانات للمتقدم وتعبئة المعلومات المطلوبة ثم اضغط على إرسال.

رابط التقديم في وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجماركموعد التقديم في

التقديم بدأ من يوم 14-1-1443 هـ والذي يوافق 22-8-2021 وينتهي التقديم بانتهاء العدد المطلوب والتقديم فقط يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف

وفي النهاية نرجو ان تكون مقالتنا عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد نالت إعجابكم.