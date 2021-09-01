نتائج القبول الموحد في جامعات الأردن 2021 ورابط نتائج القبول الموحد

نتائج القبول الموحد في جامعات الأردن ، بعد ان تم إعلان نتائج الثانوية العامة الأردنية فأصبح الجميع يترقب نتائج الطلاب المتقدمين للجامعات الأردنية حيث وصل عدد الطلاب المتقدمين إلى 76 ألف و 800 طالب وطالبة بعدما انتهت عمليات التقديم في الجامعات الأردنية رسمياً يوم السبت 28-8-2021 ينتظرون نتائج القبول لموحد للجامعات الأردنية حيث أعلن عنها السيد “مهند الخطيب ” الذي هو مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإليكم في تلك المقالة باقي التفاصيل فتابعونا في الأسطر القادمة.

نتائج القبول الموحد في جامعات الأردن

أعلن السيد “مهند الخطيب” في مداخلة تليفونية في التلفزيون الأردني أن النتائج سوف يتم إعلانها في مطلع شهر “تشرين” القادم أي شهر “سبتمبر” وأبرز ما قاله في المداخلة هو:

الوزارة حريصة كل الحرص على إعلان النتائج قبل بدأ العام الدراسي بوقت كافي للجامعات الأردنية

حيث أن ذلك لكي يُعطي وقت للجامعات لكي تستعد كي تستقبل الطلاب لديها وذلك بعد حصر الأعداد التي سوف يتم قبولها بكل جامعة

كما أضاف انه سوف تكون هناك آلية للاستعلام عن النتيجة إلكترونياً بسهولة.

بالإضافة إلى انه نوه أنه يجب على جميع الطلاب والطالبات ممن تقدموا بطلب الالتحاق أن يسرعوا في دفع الرسوم والذين لم يقدموا يجب عليهم سرعة التقديم للالتحاق بالجامعات الأردنية حيث انه لا يوجد تمديد لفترة التقديم.

رابط نتائج القبول الموحد للجامعات الأردنية

هناك آلية بسيطة وخطوات سلسة سنتعرف عليها في الخطوات التالية

في البداية يجب الدخول على الموقع الإلكتروني و رابط موقع وحدة تنسيق القبول الموحد.

ستجد أيقونة لنتائج القبول للجامعات الأردنية تقوم بالضغط عليها.

يجب عليك كتابة البيانات بالتفصيل والدقة.

ثم بعد ذلك تضغط على أيقونة “عرض النتيجة” لكي تظهر نتيجة القبول الخاصة بالطالب.

نتائج القبول الموحد 2021

أكدت وحدة تنسيق القبول الموحد انه يرجح أن يتم إعلان نتائج القبول الموحد 2021 الأردن عبر الموقع الإلكتروني خلال الأسبوع الأول من شهر “تشرين-أكتوبر” العام الحالي

كذلك التوقعات تشير لانخفاض معدلات القبول للحد الأدنى بالجامعات الأردنية الرسمية لهذه السنة بمعدل ثلاث علامات مقارنةً بالأعوام الماضية

وكما ذكرنا من قبل في المقالة فقد شدد “الخطيب” على تسديد قيمة التقديم المقررة وهي 15 دينار أردني إلى الآن حيث أن ذلك يُعرض طلباتهم للرفض والاستبعاد من الترشح للجامعات حيث ان هناك طرق عديدة للدفع أمثال

البنوك

البريد

مكاتب الصرافة المعتمدة

واستكمل الخطيب ان الوزارة سوف تمنح الفرصة لهؤلاء الطلبة حتى يوم الخميس القادم 2-9-2021 لدفع المبلغ قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

نتائج القبول في الجامعات الأردنية 2021

وزارة التعليم العالي الأردنية بالتعاون مع الجهات المعنية ذات الشأن -وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- قاموا بعمل كبير حتى يحدثوا موقع إعلان نتائج القبول الموحد للجامعات الأردنية لكي يستوعب آلاف من الطلبة

في البداية يجب تقديم كشف خاص بدرجات شهادة الثانوية العامة يجب أن يكون الكشف معتمد ومصدق عليه.

إحضار شهادة المعادلة “الأصلية” للحاصلين على الثانوية العامة الأجنبية.

صورة رسمية من هوية الأحوال المدنية

شهادة الميلاد للطلاب الأردنيين

بالإضافة إلى انه يجب إحضار ست-6 صور شخصية حديثة الشكل مقاس 4*6.

صورة من دفتر خدمة العلم.

مستندات للتقديم في الجامعات الأردنيةوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية

تبذل الوزارة الآن أقصى ما بوسعها لكي ترتقي بأبنائها الطلبة في كل مكان وحتى يتم تخرج طلاب واعيين وعلى قدر عالي من التعليم والمعرفة وأيضا لكي يتم تحسين ترتيب الجامعات الأردنية بين الجامعات العربية والعالمية.

وفي النهاية نتمنى أن تكون مقالة نتائج القبول الموحد في جامعات الأردن قد نالت إعجابكم. نتمنى دائما التوفيق لجميع الطلاب.