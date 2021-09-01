قروض للنساء المتزوجات والعاطلات عن العمل في السعودية

قروض للنساء المتزوجات من أنواع القروض المتوفرة من خلال بنك التنمية الاجتماعية وذلك في إطار تمويل نفاذ بنك التنمية في المملكة العربية السعودية والذي يتم تقديمه بشروط عديدة وضوابط مختلفة وخصوصًا شروط قرض العمل الحر للنساء ومن خلال بنك التنمية الاجتماعية تسجيل الدخول يمكن أن يتم الحصول على التمويل والقروض للنساء.

قروض للنساء المتزوجات

قرض المرأة الشخصي هو أحد القروض المميزة التي يقدمها بنك التسليف والادخار للمواطنات السعوديات ولكن من أجل الحصول على قروض للنساء المتزوجات ينبغي التعرف على الشروط وهي نفسها شروط قرض العمل الحر التي يتم منحها للنساء، ومن بينها:

شروط قرض العمل الحر للنساء

تتمثل شروط الحصول على منتج تمويل نفاذ على التالي:

أن تكون صاحبة الطلب من المواطنات الحاصلات على الجنسية السعودية.

ضرورة ألا يزيد عمرها عن ستين عام ولا يقل عن ثمانية عشر عام عند تقديم الطلب.

ضرورة أن يكون لديها وثيقة العمل الحر وتعمل منصة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تقديمها للمواطنين.

ألا يكون دخل المرأة الشهري أكثر من أربعة عشر ألف ريال سعودي، وأن يكون لديها ضمانات كافية مقبولة لدى البنك.

ألا تكون قد حصلت على تمويل آخر في نفس الفترة من خلال بنك التنمية الاجتماعية.

ألا يكون التمويل قيمته تزيد عن 60 ألف ريال سعودي.

التقديم على قروض للنساء العاطلات عن العمل

من خلال منتج نفاذ التمويلي الوطني يسعى البنك إلى تحسين الأوضاع المالية للمواطنين والمواطنات في المملكة وزيادة دخلهم الأساسي، وخفض نسبة البطالة، ولذلك يمكن الحصول على قرض العمل الحر من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة بنك التنمية الاجتماعية بالنفاذ الموحد.

يتم فحص الأهلية بعد استقبال الطلبات المقدمة من المواطنين.

يتم تحديد موعد في وقت لاحق من أجل إرسال الأوراق والمستندات المطلوبة.

عقب إرسال الأوراق يتم فحصها بشكل جيد، ثم يتم الصرف.

ومن خلال بوابة العمل الحر يمكن التحقق من الوثيقة والتي تعتبر من الشروط الأساسية للحصول على التمويل علمًا بأن الاستعلام سيكون من خلال استخدام رقم الوثيقة والنقر على خيار تحقق فقط.