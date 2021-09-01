جدة - نرمين السيد - وقالت الخلية، فى بيان أوردته السومرية نيوز الإخبارية، إنه ضمن العمليات الاستباقية التى تنفذها قطاعات قيادة عمليات بغداد والأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية لملاحقة عصابات داعش، وتجفيف منابع الإرهاب، وبالتنسيق مع استخبارات عمليات بغداد تمكنت قوة من دائرة أمن بغداد مع قوة من فرقة المشاة السابعة عشرة من إلقاء القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب بعد كمين محكم نصب له جنوبى بغداد".
وأشارت الخلية إلى تمكن قوة من اللواء 59 الفرقة السادسة من ضبط وتفكيك عبوتين ناسفتين من مخلفات عصابات داعش الإرهابية، فى قضاء الطارمية شمالى بغداد.
وكما تمكنت قوة من استخبارات فرقة المشاة السابعة عشرة ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية مع خبراء مكافحة المتفجرات (صقر بغداد)، من ضبط ومعالجة 4 رمانات هجومية ورمانتين دخانية، وجهاز اتصال، ومواد مختلفة، تم ضبطها داخل دار أحد المتهمين الملقى القبض عليهم فى جنوبى بغداد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق.. اعتقال متهم بالإرهاب وتفكيك عبوتين ومعالجة رمانات هجومية فى بغداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.