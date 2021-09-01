العراق.. اعتقال متهم بالإرهاب وتفكيك عبوتين ومعالجة رمانات هجومية فى بغداد

جدة - نرمين السيد - وقالت الخلية، فى بيان أوردته السومرية نيوز الإخبارية، إنه ضمن العمليات الاستباقية التى تنفذها قطاعات قيادة عمليات بغداد والأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية لملاحقة عصابات داعش، وتجفيف منابع الإرهاب، وبالتنسيق مع استخبارات عمليات بغداد تمكنت قوة من دائرة أمن بغداد مع قوة من فرقة المشاة السابعة عشرة من إلقاء القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب بعد كمين محكم نصب له جنوبى بغداد".

وأشارت الخلية إلى تمكن قوة من اللواء 59 الفرقة السادسة من ضبط وتفكيك عبوتين ناسفتين من مخلفات عصابات داعش الإرهابية، فى قضاء الطارمية شمالى بغداد.

وكما تمكنت قوة من استخبارات فرقة المشاة السابعة عشرة ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية مع خبراء مكافحة المتفجرات (صقر بغداد)، من ضبط ومعالجة 4 رمانات هجومية ورمانتين دخانية، وجهاز اتصال، ومواد مختلفة، تم ضبطها داخل دار أحد المتهمين الملقى القبض عليهم فى جنوبى بغداد.