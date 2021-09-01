أبو الغيط يستقبل أمين عام الصندوق العربى لمواجهة الكوارث الجديد

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، بمناسبة توليه أمين عام الصندوق العربى لمواجهة الكوارث والأزمات، بحضور صاحب المعالى السيد عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى.





أعرب أبو الغيط، خلال اللقاء، عن خالص التهانى للشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان بمناسبة توليه هذا المنصب وخالص تمنياته له بالتوفيق والسداد، مشيدًا بمبادرة البرلمان العربى بإنشاء الصندوق العربى لمواجهة الكوارث والأزمات، ودعم جامعة الدول العربية لهذه المبادرة، متطلعًا إلى أن يكون هذا الصندوق رافداً ومساندا للعمل العربى المشترك فى مجال العمل التطوعى والإنسانى.

من جانبه، أوضح عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى أن تولى الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان أمينًا عامًا للصندوق العربى لمواجهة الكوارث والأزمات، جاء انطلاقًا من دوره الرائد فى دعم ثقافة العمل التطوعى والإنسانى فى دولة الإمارات، وجهود سموه المباركة وأنشطته المجتمعية الواسعة على المستوى الوطنى والعربى فى مجال العمل التطوعى، والتى ستمثل بلا شك إضافة نوعية كبيرة فى إدارة عمل الصندوق.

وأضاف العسومى، فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى، أن المبادرة الخاصة بإطلاق الصندوق العربى لمواجهة الأزمات والكوارث، تحمل قيمة إنسانية ومجتمعية راقية، وتأتى اتساقًا مع استراتيجية العمل الجديدة للبرلمان العربى، والتى يهدف من خلالها إلى مساعدة المجتمعات العربية التى تتعرض لأزمات وكوارث مفاجئة، معربًا عن تطلعه إلى أن يكون هذا الصندوق رافدًا وداعمًا ومساندًا للعمل الخيرى والإغاثى والتطوعى على إمتداد الوطن العربى.

وأكد العسومى أن البرلمان العربى يسعى إلى أن يكون الصندوق العربى لمواجهة الكوارث والأزمات، نقطة انطلاق حقيقية نحو تأسيس منظومة عربية متكاملة فى هذا المجال، تقوم على المعايير والأسس العالمية المعمول بها فى هذا المجال.

أعرب الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان عن خالص شكره وعظيم تقديره لاختياره لتولى هذه المسئولية الكبيرة، مشددًا على أن قيم الخير والعطاء والتطوع قيمٌ أصيلة متجذرة فى وجدان الأمة العربية، وتمثل دائمًا دافعاً لقوياً لبذل الجهود فى شتى المواقف والمحن لمساعدة المجتمعات العربية، وأنه لن يدخر جهدًا من أجل تحقيق الأهداف النبيلة التى من أجلها أُنشيء الصندوق.