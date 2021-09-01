أخبار اليمن : 30 الف شهرياً.. صندوق دعم التعليم يبدأ صرف حافز المعلمين

30 الف شهرياً.. صندوق دعم التعليم يبدأ صرف حافز المعلمين
قال المدير التنفيذي لمطابع الكتاب المدرسي وصندوق دعم التعليم حسين عامر جبل، إن صندوق دعم التعليم سيبدأ صرف حافز المعلمين الشهري والمقدر بـ30 الف ريالاً إبتداءً من شهر سبتمبر الجاري.
جاء ذلك في اجتماع له بصنعاء اليوم ضم عضو مجلس النواب محمد حميد الطوقي، وجرى خلاله مناقشة سبل توفير الدعم اللازم لطباعة الكتاب المدرسي وحوافز المعلمين.
وفي الاجتماع تطرق حسين جبل إلى الجهود المبذولة لتفعيل صندوق دعم التعليم الذي سيبدأ صرف حافز المعلمين الشهري مبلغ 30 ألف ريال ابتداء من الشهر الجاري، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود لدعم صندوق التعليم وطباعة الكتاب المدرسي لضمان تعليم الطلاب.
من جانبه أكد عضو مجلس النواب، أهمية التعليم باعتباره ركيزة رئيسية لتطور الشعوب، ما يستوجب استشعار الجميع للمسؤولية الملقاة على عاتقهم والإسهام الفاعل في دعم طباعة الكتاب المدرسي وصندوق دعم التعليم.
وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار النائب الطوقي إلى الجهود المبذولة لحشد الدعم لطباعة الكتاب المدرسي وتوفير الحافز الشهري كأقل تقدير لصمود المعلمين واستمرارهم في أعمالهم رغم الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمرون بها جراء استمرار العدوان والحصار.
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