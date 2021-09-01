نتائج الثانوية العامة 2021 حسب الاسم جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتائج الثانوية العامة 2021 حسب الاسم، تزايد بحث الطلاب في جمهورية اليمن اليوم عن نتائج الثانوية العامة 2021 حسب الاسم، حيث قد أوضحت وزارة التربية والتعليم في تصريحات لوسائل الإعلام أن النتائج سوف يتم الإعلان عنها اليوم الأربعاء الموافق 1 من سبتمبر، وهو ما دفع الطلاب إلى البحث بشكل مكثف ومستمر عن النتائج والرابط الرسمي الذي سوف يتم نشر نتائج الطلاب عليه، حيث قد أشارت الوزارة الى أن موقعها الرسمي سوف يكون الموقع الأساسي للحصول على النتائج بشكل الكتروني من المنزل، بحيث يتمكن الطلاب في كافة محافظات الجمهورية من الاستعلام عن نتائجهم واستخراجها عبر هذا الرابط الرسمي المحدد.

نتائج الثانوية العامة 2021 حسب الاسم

يتم الآن البحث بشكل مكثف عن نتائج الثانوية العامة 2021 حسب الاسم، وهي النتائج التي سوف يتم ظهورها رسميا عبر موقع وزارة التربية والتعليم وذلك في خلال ساعات محدودة أو دقائق، ويمكن عن طريق كتابة الاسم او رقم الجلوس الحصول على النتائج عبر التواجد في المنزل، وهو الأمر الذي سهل أمر استخراج النتائج بشكل كبير بدلا من الحاجة إلى بذل المزيد من الوقت والجهد للاستعلام عنها عبر الذهاب إلى المدرسة، وقد أوضح مدير الإعلام التربوي أن النتائج يمكن الحصول عليها عن طريق رقم الواتس اب الخاص بالطالب، وذلك عبر حفظ الرقم 738108111 وتسجيل رقم الجلوس لتظهر لك النتائج الخاصة بك على الفور، وإليكم خطوات الاستعلام عن النتائج في الفقرة التالية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2021 حسب الاسم

يمكن الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2021 حسب الاسم، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية ..

يجب أن يذهب طالب الصف الثالث الثانوي في اليمن إلى موقع وزارة التربية والتعليم. ثم يقوم بكتابة اسمه ورقم الجلوس الخاص به في المكان المخصص له. ويختار الشعبة التابع لها. ثم يضغط الطالب في النهاية على زر عرض النتيجة.

سوف يتم تحويل الطالب إلى صفحة أخرى تحتوي على بيان يحتوي على درجات الطالب في جميع المواد الدراسية لهذا العام، وذلك فور الإعلان عن ظهور النتائج بشكل رسمي عبر وزارة التربية والتعليم.