روسيا: نأمل ألا يتحول الوضع فى بنجشير إلى حرب أهلية

جدة - نرمين السيد - قال نائب وزير الخارجية الروسى إيجور مورجولوف، إن موسكو تأمل بأن يؤدى الحوار الداخلى بأفغانستان إلى تخفيف حدة التوتر حول ولاية "بنجشير"، مشيرا إلى أهمية منع نشوب حرب أهلية هناك.

ولا تزال ولاية "بنجشير" الواقعة فى منطقة جبلية شمال شرقى كابول المنطقة الوحيدة فى البلاد التى لا تسيطر عليها طالبان.

ويعد أحمد مسعود وهو نجل رئيس "التحالف الشمالى" أحمد شاه مسعود الراحل، زعيما لجبهة المقاومة الأفغانية العاملة حاليا فى "بنجشير".

وكانت حركة "طالبان" قد وجهت نداء إلى سكان ولاية بنجشير التى لا تزال آخر بؤرة للمقاومة المناهضة لها فى أفغانستان، محذرة من انهيار مفاوضات السلام بين الطرفين.