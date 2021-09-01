أخبار اليمن : آخر مستجدات اصابات كورونا حول العالم

آخر مستجدات اصابات كورونا حول العالم
أظهرت آخر البيانات الإحصائية العالمية الصادرة اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم قد تجاوز عتبة 217 مليون و 600 ألف حالة.
و بينت أحدث إحصائيات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 217 مليونا و665 ألفا و655 حالة.
كما أظهرت الإحصائيات أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى أربعة ملايين و518 ألفا و697 حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا.
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