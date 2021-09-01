نتائج الثانوية اليمن وكيفية الاستعلام عن ثالث ثانوي 2021

نترقب إعلان نتائج الثانوية العامة اليمن 2021 والتي طال انتظارها في ظل الأخبار الكثيرة التي تصدر من هنا او هناك، ومنها ما يشير إلى اعتماد نتائج ثالث ثانوي اليمن في توقيت ما، وأخر من ينفي، وهو ما يصيب الآباء والأمهات بحالة من الضيق، علاوة على الحيرة والقلق لدى الطلاب والطالبات المتشوقون لمعرفة المعدلات والنسب التي تحصلوا عليها في اختبازات الشهادة الثانوية، والتي تأتي بعد الإعلان عن نتائج التاسع بشكل رسمي، واستخراج درجات شهادة التعليم الأساسي من الخدمات التي قدمتها وزارة التربية والتعليم اليمنية.

هل ظهرت نتائج ثالث ثانوي اليمن

كثير من الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبر حو اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة في اليمن صباح اليوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021، وتم الإشارة إلى موقع وبوابة إلكتروني للنتائج تحمل عنوان هو( https://moe-ye.net)، وهذا الرابط يختلف عن رابط موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية الذي أعلن نتائج الصف التاسع، كما توضع رقم خدمة واتس اب للتواصل من خلالها وهي (738108111)، وقد أشارت الأخبار أن تلك الخدمة متاحة للطلاب في عدن فقط، ويمكن للآباء الاستعلام برقم الجلوس او عن طريق الخدمة الهاتفية

وجدير بالقول أن بعض المصادر نفت صحة تلك الأخبار، وقالت أن وزارة التربية والتعليم اليمينية لمن تحدد ذلك ولم تعلن حتى الآن عن موعد الإعلان عن نتائج ثالث ثانوي اليمين 2021، وكان نائب وزير التربية والتعليم قد أعلن خلال فترة اعتماد نتائج التاسع انه نتيجة الثانوية ستعقبها، من خلال الخدمات الإلكترونية والاستعلام عبر الأرقام الهاتفية الرسمية التي تخصصها الوزارة لهذا الشأن.

أضاف أنه في حالة وجود شكوى أو استفسار يمكن التواصل مع الدعم الفني لوزارة التربية والتعليم على رقم هاتف 8000160 .

نتائج الثانوية العامة موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية

رابط موقع وزارة التربية والتعليم بحكومة صنعاء في اليمن لم يعلن حتى الآن متى ستعلن نتيجة الثانوية العامة 2020-2021، كما حدث في نتائج طلاب الصف التاسع من التعليم الأساسي، ونعمل على متابعة أي بيانات تخرج من المسئولين موعد استخراج المعدلات فور الانتهاء من التصحيح والرصد والمراجعة، ولذا يمكن متابعة الرابط الرسمي للوزارة وهو (moe.gov.ye)، لحين اكتمال الإجراءات وتحديد موعد الاعتماد.