الصين تحذر من مخاطر انتقال كورونا بين المبانى المتقاربة عبر الهواء

جدة - نرمين السيد - وأجرى باحثون من المركز الصينى للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، التحقيق بناءً على حالة منتقلة محليًا تم الإبلاغ عنها فى مايو فى مقاطعة قوانجدونج جنوبى الصين، موضحيين أن الحالة الدلالية "أول حالة محلية تم تحديدها" وحالة اتصال وثيق "تم تشخيصها لاحقًا على أنها حالة وافدة" كانتا موجودتين فى مبنيين مختلفين فى مستشفى فى قوانجتشو فى نفس الوقت قبل التشخيص.
وأوضح العلماء أن كوفيد-19 يمكن أن ينتقل عن طريق الهواء، لكن الانتقال يحدث عادة فى الأماكن الضيقة، حيث أظهر تسلسل الفيروس أن الفيروسات التى أصابت الحالتين تشترك فى نفس الأصل، مشيرين إلى أن انتقال الهواء قد يكون هو مسار الانتقال فى هذه الحالة.
واقترحت الدراسة أنه ينبغى إيلاء المزيد من الاهتمام لمخاطر انتقال الهباء الجوى فى المبانى القريبة، مشيرة إلى أن أجنحة العزل ومناطق العيادات الخارجية الروتينية فى المستشفيات يجب أن تحافظ على مسافة كافية، ويجب على المستشفى التحقق من تخطيط تدفق الهواء فى أجنحة العزل.
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