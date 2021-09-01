طالبان تعلن فشل المحادثات بشأن ولاية بنجشير

جدة - نرمين السيد - أعلن قيادى فى حركة طالبان، فشل المحادثات بشأن ولاية بنجشير، دايعا السكان لإقناع المقاومة بالتفاوض للتوصل لسلام.



جدة - نرمين السيد - أعلن قيادى فى حركة طالبان، فشل المحادثات بشأن ولاية بنجشير، دايعا السكان لإقناع المقاومة بالتفاوض للتوصل لسلام. وكانت حركة طالبان هاجمت بنجشير، لكن القوات المحلية صدّتها، ما أدى إلى مقتل 7 من عناصر طالبان وإصابة آخرين بهجوم شنته الحركة.

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