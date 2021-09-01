 طريقة تفعيل حساب منصة مدرستي للتعليم عن بعد | طريقة تحديث منصة مدرستي

يبحث الطلاب بالمملكة العربية السعودية عن طريقة تفعيل حساب منصة مدرستي للتعليم عن بعد حيث في أيام ماضية بدأت عمليات التسجيل في العام الدراسي الجديد للعملية التعليمية بالمملـكة، ويعتبر التسـجيل في منصة مدرستي للطالب سواء جديد أو قديم فيلزم معـرفة كيفية إنشاء حساب في منصـة مدرستي وكذلك كيفية تفعيل الحساب منصة مدرستـي للتعليم عن بعد، وسنقوم بتوضيح كل هذا في عدد من الخطوات البسيطة التي يمكنك تنفيذها بسهولة.وقد أطلقت وزارة التعليم عدد من البرامج والمنصات التي سيتم الدراسة من خلالها مثل منصة مدرستي و توكلنا و مايكروسوفت تيمز.

تفعيل حساب الطالب في منصة مدرستي

يواجه بعض الطـلاب مشكلة تفعيل الحساب على المنصة Madrasati عند بدأ العملية التعليمية، لذا يمكننا حل تلك المشكلة من خلال بعض الخطـوات التي نقوم بها على رابـط توكلنا.حيث يعتبر نظام مدرستي الحالي هو الحل الأمثل لاستكمال التعليم في السعودية حتى يتمكن الطلـاب من مسايرة الأوضاع التي يمر بها العالم من فيروس كورونا.

طريقة تفعيل حساب منصة مدرستي للتعليم عن بعد

يمكن لولي الأمر تفعيـل حساب منصة مدرستي الأبناء من خلال الدخول إلى رابط موقع الإلكتروني وليس التطبيق واتباع الخطـوات التالية.

أولاً قم بالولوج إلى منصة توكلنا السعودية.

يقـوم ولي الأمر بتسجيل الدخول برقم الهوية وكلـمة المرور الخاصة بحسابه.

يتم استلام رسـالة تحقق على رقـم الجوال المرتبط بالحساب عند عملية التسجيل الأولى.

أدخل رقم التحقق، ثم اضغط “التالي”.

اختر من القائمة “بياـنات منصة مدرستي”.

يتـم إظهار أسماء الطلاب المُسجلين في نظام نور.

يكون لكل طالب اسـم مستخدم وإيميل و كلـمة سر خاصة به يتـم استلامها عند الضغط على “إرسال كلمـة المـرور”.

ثم أدخل على منصة مدرستي التعليمية لتفعيل حساب الطالب.

اختر تسجيل الدخول، ثم اضغط على “تسجيل حسابك في مايكروسوفت مدرستي أوفيس” (microsoft office).

اكتب الإيميل الخـاص بالطالب، ثم التالي أو next.

أدخل كلمة السر التي تم إرسالها إليك عبر رسـالة نصية على الجـوال، ثم اضغط لتسجيل.

يتـم فتح صفحة بها ثلاثة حقول، قم بإدخال كلمـة المـرور مرة أخرى في الحقل الأول، ثم كلمـة مرور جديدة في الحقل الثاني، ثم أعد كتابة كلـمة المـرور الجديدة في الحقل الأخير.

يلزم أن تشمل كلمـة السر حروف إنجليزية كبيرة وصغيرة وأرقام غير متسلسلة من أجل تفعيل منصة مدرستي.

ثم اضغط التالي.

يتـم التحقق عن طريق إما رقـم الجـوال أو الإيميل.

قم باختيار “التحقق برقم الجـوال بالضغط على set it up now”.

اختر “المملكة السعودية” Saudi Arabia.

أدخل رقـم الجـوال في الحقل الفارغ من أجل تأكيد حساب مايكروسوفت.

ثم اختر إرسال رسـالة text me.

قم بإدخال الرمز المرسل إليك.

ثم اضغط إنهاء finish.

وبذلك يكون تمت طريقة تفعيل حساب منصة مدرستي للتعليم عن بعد الإلكترونية من خلال برنامج توكلنا للدخول على المنصة مدرستي للطلاب بعد مـعرفة طريقة تفعيل حساب مدرستي.

كيف اطلع ايميل منصة مدرستي 1443

يمكن للطلاب من دخـول لمنصة مدرستي تسجيل دخوله عبر توكلنا للتعليم عن بُعد، ويمكنك معرفة طريقة الحصول على ايميل منصة مدرستي وذلك باتباع خطوات:

يقـوم أولياء الأمور الدخول لإلى المنصة الإلكترونية.

يقوم بتسجيل الدخول الحساب الخاص به بكتابة رقـم الهوية وكلمة السر.

قم بالضغط على بيانات منصة مدرستي الإلكترونية التعلم عن بُعد.

تظهر لك جميع بيـانات التلميذ( اسم المستخدم – رقـم الهوية الوطنية).

اضغط على “الحصول على كلـمة المـرور”.

يتـم استلام رسالة تحوي الرقم السري.

قم بالدخول إلى منصة مدرستي السعودية.

اضغط على تسجيل دخول لأجل التسجيل في منصة مدرستي.

وبلك يكون قد تمكنت من معرفة طريقة تفعيل حساب منصة مدرستي للتعليم عن بعد، والتي تعتبر أحد أهم الوسائل في التعليم حيث يلزم على كل طالب من تسجيل في منصة مدرستي، لبدا عملية التعليم مع بداية العام الدراسي الجديد 1443.