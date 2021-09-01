نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف منحة 300 دينار Amen Social tn وزارة الشؤون الاجتماعية تونس في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية فى تونس موعد صرف منحة 300 دينار والمقرره اليوم الأربعاء الأول من سبتمبر، ليتم صرف المبالغ المالية لمستحقيها من خلال مكاتب البريد التي تحمل العلامة الصفراء “1021” أو من خلال الموزع الآلي البنكي.

صرف منحة 300 دينار فى تونس 2021

كما أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية أن صرف منحة 300 دينار لأصحاب البطاقات العلاجية التعريفية المنخفضة سيكون يوم الجمعة القادم الموافق الثالث من شهر سبتمبر الجاري.

منحة 300 دينار فى تونس

أعلنت الحكومة التونسية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية عن منحة 300 دينار والتي تستهدف من خلالها تقليل العبئ المالي على الأسر التونسية التي أثرت أزمة كورونا عليهم سلباً، فقد تم فتح باب التسجيل فى المنحة Amen Social Tn inscription ولمدة أسبوع كامل نهاية شهر أغسطس الماضي، فتلك المنحة تخص العائلة المعنية فى تونس.

التسجيل فى منحة 300 دينار Amen Social Tn inscription

فقد أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية طريقة التسجيل فى منحة 300 دينار، وذلك بعد فتح باب التسجيل فى الخامس والعشرون من شهر سبتمبر 2021 ليتم التقديم من جانب كل مواطن تونسي يتوافر فيه شروط التقديم على تلك المنحة Amen Social Tn inscriptio، فلتقديم على تلك المنحة أتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة أمان للمساعدات الاجتماعية amen .social.tn

عمل حساب افتراضي

كتابة رقم الهاتف بتشكيل *1021*

كتابة رقم بطاقة الهوية الوطنية.

تسجيل البيانات المطلوبة أمامك.

الضغط على حفظ البيانات.

الضغط على زر التسجيل.

انتظار قبول الطلب أو رفضة وذلك بعد مراجعته من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.

فى حال قبول الطلب فسيتم صرف المساعدات الاجتماعية 2021

الفئات التونسية التي تستحق منحة 300 دينار

الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والمتضررة من أزمة كورونا المستجده.

الأسر التونسية التي لا يتجاوز دخلها الشهري عن 300 دينار.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم موعد صرف المساعدات المالية المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية والخاصة بمنحة 300 دينار فى تونس، وطريقة التقدم عليها عبر منصة أمان، وأيضاً الفئات التي تستحق تلك المنحة ويتم الموافقة على طلباتهم المقدمة، فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم الخاصة بمنحة 300 دينار والتي سنقوم بالرد عليها فوراً الآن.