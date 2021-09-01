بدء تسليم أسلحة وتسوية أوضاع عدد من مسلحى درعا

جدة - نرمين السيد - قالت "سانا" إنه سيتم فتح عدة مراكز تسوية بحى درعا لتسوية أوضاع المسلحين وتسليم السلاح للجيش السورى. وكانت اللجنة الأمنية والعسكرية ووجهاء مدينة درعا جنوب سوريا، قد توصلت فى وقت سابق من أمس الثلاثاء، إلى اتفاق يؤسس للحل السلمى فى إطار خارطة طريق ترسم الوضع فى درعا.

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