أسماء المقبولين في منحة 300 دينار وزارة الشؤون الاجتماعية وبدء صرف المساعدات المالية

منحة 300 دينار 2021 ، ما زلنا نواصل معكم تقديم سلسلة كاملة عن أهم وأخر أخبار صرف منحة 300 دينار وزارة الشؤون الاجتماعية تونس، حيث يتم الإطلاع على أسماء المقبولين في منحة 300 دينار من خلال إظهار العلامة الصفراء التي تحمل رقم 1021، فيما أصدرت الوزارة بلاغاً هاما لجميع المنتفعين من المساعدات المالية. وذلك من الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الموافق الأول من شهر سبتمبر 2021. وهو الموعد المحدد لصرف منحة 300 دينار لجميع المنتفعين المستفيدين من المساعدات المالية ممن قاموا بالتسجيل في منحة 300 دينار عبر المنصة أو من خلال تنفذ العملية التي أوضحتها الوزارة عبر هواتفكم الجوالة.

منحة 300 دينار 2021

نشرت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة فيس بوك، بلاغاً هاماً تُعلم خلاله جميع المواطنين ممن قاموا بالتسجيل في المنحة المالية 300 دينار، أنه اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق الأول من سبتمبر سيتم البدء في صرف المساعدات الاستثنائية الظرفية لجميع المنتفعين.

وجاء نص البلاغ كالتالي: حول #انطلاق_صرف_المساعدات المالية الظرفية والاستثنائية لفائدة العائلات المعوزة المنتفعة بالمنحة الشهريّة القارة.

تعلم وزارة الشؤون الاجتماعية كافّة العائلات المنتفعة بالمنحة الشهريّة القارة، أنه بإمكانها بداية من يوم غد الأربعاء 01 سبتمبر 2021 سحب المساعدة المالية الظرفية والاستثنائية المقدّرة بـ 300د من أي موزّع آلي بنكي أو بريدي للأوراق النقدية يحمل العلامة الصفراء “1021”. كما ستصرف هذه المساعدات المالية الظرفيّة المقدّرة بـ 300د للمنتفعين ببطاقة العلاج بالتعريفة المنخفضة والذين فتحوا حسابا افتراضيا على الرقم *1021*رقم بطاقة التعريف# على دفوعات وذلك بداية من يوم الجمعة 03 سبتمبر 2021 بعد تلقيهم إرساليّة قصيرة تتضمّن تأكيد انتفاعهم بالمساعدة وتاريخ صرفها وذلك حرصا على احترام البروتوكولات الصحيّة وتفادي الاكتظاظ والتوقّي من انتشار العدوى. أمّا بالنسبة لبقيّة العائلات المعنيّة بالتسجيل على المنصّة الإلكترونية amen.social.tn والذين يستجيبون لمقاييس الحصول على هذه المساعدات المالية الظرفية والاستثنائية فسيتم إعلامهم لاحقا بموعد صرفها وذلك بعد إجراء التقاطعات اللازمة.

المقبولين في منحة 300 دينار 2021

كما جاء في نص البلاغ، أن جميع من تم استلام العلامة الصفراء التي تحمل رقم 1021، فهو ضمن المقبولين في منحة 300 دينار، والتي تضمنت بداية من اليوم الأربعاء يُمكن لجميع المنتفعين سحب المساعدة المالية الظرفية والاستثنائية المقدّرة بـ 300د من أي موزّع آلي بنكي أو بريدي للأوراق النقدية يحمل العلامة الصفراء 1021.