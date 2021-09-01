الان طريقة تسجيل دخول منصة مدرستي school.madrasati.sa واستعادة كلمة المرور

يهتم كثير من الطلاب في السعودية لمعرفه طريقه تسجيل دخول منصة مدرستي حيث بدا صباح الاحد الماضي العام الدراسي الجديد في جميع المدارس الحكومية والاهلية والخاصة بالمملكة وبعد أن مر أكثر من عام ونصف، حيث وافقت وزارة التربية والتعليم علي حضور طلاب المرحله المتوسطه والثانويه في مدرستهم ولكن بشرط ان يكون قد حصلوا على لقاح كورونا وذلك لضمان حمايتهم وعدم إصابتهم باي فيروسات، بينما سيستمر طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال في تلقي المنهج الدراسي الخاص بهم عن طريق منصة مدرستي، من ناحية أخري فقد أعلن المتحدث باسم التعليم العام الاستاذة ابتسام الشهري، أن وزارة التعليم قررت تخصيص الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد من أجل أن يتم استكمال كل عمليات التسجيل الخاصة بالطلاب وحل جميع المشاكل التي تواجه المعلم أو الطالب أو ولي الامر حتي يتمكن من طريقه تسجيل الدخول الي موقع منصة مدرستي
منصة مدرستي تسجيل دخولواستعادة كلمة المرور
وضعت وزارة التعليم في السعوديه عدد من الإرشادات حتى تسهل علي جميع الطلاب واولياء الامور القيام بتسجيل دخول الى منصة مدرستي واهم هذه الإرشادات:
- إذا كان الطالب يدخل موقع منصة مدرستي لأول مرة سواء كان من الصف الاول الابتدائي او من رياض الأطفال عليه ان يقوم باستخدام كلمة المرور من تطبيق توكلنا
- بالنسبة للطلاب القدامى والذين استخدموا منصة مدرستنا قبل ذلك يقوم باستخدام كلمة المرور التي لديه وكان يستخدمها قبل ذلك
- في حاله ان فقد الطالب كلمه المرور الخاصه به فيمكن ان يكون باستعادتها عن طريق مايكروسوفت وذلك من خلال قيامه باستخدام الرقم السري واذا لم يستطيع الطالب ان يقوم بذلك عليه اني يتواصل مع الدعم الفنى التابع منصة مدرستي
- اذا فقد الطالب كلمة المرور وكان غير مسجل برقم الجوال على الطالب ان يكون بمراجعة مدير المدرسه النابع لها حتى يعين له كلمة مرور من جديد
- يقوم الطالب بتسجيل دخول من خلال حسابه الشخصي في تطبيق توكلنا
- بعد ذلك يقوم بإدخال رقم الهويه والرقم السري ثم يكتب الطالب رقم الكود السري الخاص به وسيطلب منه رمز التحقق عن طريق ان يصلوا رساله نصيه الى جواله
- ثم يدخل بعد ذلك علي التبويب الخاص بحسابي ويذهب الطالب الى بيانات مدرستي يقوم بنسخ اسم المستخدم ويضغط على ارسال كلمه ان بعد ذلك ستصل كلمة المرور وسيتم تفعيل حسابه على برنامج تايمز
- يتوجه الطالب بعد ذلك الى موقع منصة مدرستي ويقوم بتسجيل دخول حساب مايكروسوفت اوفيس و نسخ اسم المستخدم الذي حصل عليه مكالمه المرور التي وصلته على الجوال ويقوم بتحديث قائمه المرور بعد ذلك كما يريد.
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يهتم كثير من الطلاب في السعودية لمعرفه طريقه تسجيل دخول منصة مدرستي حيث بدا صباح الاحد الماضي العام الدراسي الجديد في جميع المدارس الحكومية والاهلية والخاصة بالمملكة وبعد أن مر أكثر من عام ونصف، حيث وافقت وزارة التربية والتعليم علي حضور طلاب المرحله المتوسطه والثانويه في مدرستهم ولكن بشرط ان يكون قد حصلوا على لقاح كورونا وذلك لضمان حمايتهم وعدم إصابتهم باي فيروسات، بينما سيستمر طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال في تلقي المنهج الدراسي الخاص بهم عن طريق منصة مدرستي، من ناحية أخري فقد أعلن المتحدث باسم التعليم العام الاستاذة ابتسام الشهري، أن وزارة التعليم قررت تخصيص الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد من أجل أن يتم استكمال كل عمليات التسجيل الخاصة بالطلاب وحل جميع المشاكل التي تواجه المعلم أو الطالب أو ولي الامر حتي يتمكن من طريقه تسجيل الدخول الي موقع منصة مدرستي
منصة مدرستي تسجيل دخولواستعادة كلمة المرور
وضعت وزارة التعليم في السعوديه عدد من الإرشادات حتى تسهل علي جميع الطلاب واولياء الامور القيام بتسجيل دخول الى منصة مدرستي واهم هذه الإرشادات:
- إذا كان الطالب يدخل موقع منصة مدرستي لأول مرة سواء كان من الصف الاول الابتدائي او من رياض الأطفال عليه ان يقوم باستخدام كلمة المرور من تطبيق توكلنا
- بالنسبة للطلاب القدامى والذين استخدموا منصة مدرستنا قبل ذلك يقوم باستخدام كلمة المرور التي لديه وكان يستخدمها قبل ذلك
- في حاله ان فقد الطالب كلمه المرور الخاصه به فيمكن ان يكون باستعادتها عن طريق مايكروسوفت وذلك من خلال قيامه باستخدام الرقم السري واذا لم يستطيع الطالب ان يقوم بذلك عليه اني يتواصل مع الدعم الفنى التابع منصة مدرستي
- اذا فقد الطالب كلمة المرور وكان غير مسجل برقم الجوال على الطالب ان يكون بمراجعة مدير المدرسه النابع لها حتى يعين له كلمة مرور من جديد
- يقوم الطالب بتسجيل دخول من خلال حسابه الشخصي في تطبيق توكلنا
- بعد ذلك يقوم بإدخال رقم الهويه والرقم السري ثم يكتب الطالب رقم الكود السري الخاص به وسيطلب منه رمز التحقق عن طريق ان يصلوا رساله نصيه الى جواله
- ثم يدخل بعد ذلك علي التبويب الخاص بحسابي ويذهب الطالب الى بيانات مدرستي يقوم بنسخ اسم المستخدم ويضغط على ارسال كلمه ان بعد ذلك ستصل كلمة المرور وسيتم تفعيل حسابه على برنامج تايمز
- يتوجه الطالب بعد ذلك الى موقع منصة مدرستي ويقوم بتسجيل دخول حساب مايكروسوفت اوفيس و نسخ اسم المستخدم الذي حصل عليه مكالمه المرور التي وصلته على الجوال ويقوم بتحديث قائمه المرور بعد ذلك كما يريد.
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