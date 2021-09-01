اليمن يدين محاولات الحوثيين استهداف مطار أبها

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة -فى بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم الأربعاء- أن مواصلة مليشيات الحوثية المدعومة من إيران اعتداءاتها على أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها وسلامة أراضيها يعد انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولى والإنسانى واستخفافاً بالمجتمع الدولى.

وأضافت أن استهداف مطار أبها يعد تصعيداً خطيراً وعملاً جباناً يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، وهو بمثابة جريمة حرب تستدعى من المجتمع الدولى اتخاذ موقفاً واضحاً تجاه هذه الأعمال العدوانية المتعمدة والممنهجة.

وأكد البيان على موقف اليمن الثابت والداعم للمملكة العربية السعودية وتضامنها معها فى كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لموجهة هذه الأعمال الإرهابية والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.