الكهرباء العراقية: فقدان أكثر من 5.000 ميجاوات بسبب انخفاض توريد الغاز

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان لها، إن انحسار الغاز يعرض منظومة الطاقة للخطر، مشيرة إلى أنها اتخذت إجراءاتها العاجلة المتضمنة التنسيق العالى مع وزارة النفط لضخ كميات إضافية من الوقود البديل لأجل تعويض ما فقدته المنظومة من الغاز المورد والذى يمكن أن يؤثر على إدامة زخم الإنتاج.

ولفتت إلى أنها "أجرت اتصالات دبلوماسية مع وزارة الطاقة الإيرانية وسفارتها فى العاصمة بغداد لتوضيح الظروف الموجبة لهذا الانحسار لتتم معالجة الموقف.