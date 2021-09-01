سقوط مروحية أمريكية قبالة أحد السواحل بـ كاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - وقال أسطول المحيط الهادى التابع للبحرية الأمريكية، عبر موقع "تويتر"، إن طائرة هليكوبتر من طراز "إم إتش 60 إس" أقلعت من على متن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن "سى فى إن 72" وسقطت فى البحر.
وأضاف أن الحادث وقع الساعة 4:30 مساء بتوقيت المحيط الهادى يوم 31 أغسطس"، خلال تنفيذ الطائرة طلعات دورية على بعد ما يقرب من 60 ميلا بحريا قبالة ساحل سان دييجو بـ ولاية كاليفورنيا جنوب غربى البلاد.
وأفاد الأسطول بأنه يواصل عمليات البحث والإنقاذ باستخدام عدد من أصول خفر السواحل والبحرية، فيما لم يذكر أى معلومات عن سقوط ضحايا فى صفوف أفراده، جراء الحادث.
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