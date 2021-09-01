طريقة ارسال رسالة فارغة على الفيسبوك بدون برامج حيلة ذكية

طريقة ارسال رسالة فارغة على الفيسبوك تُعد من الخدع والحيل التي تلفت انتباه عدد كبير من الأفراد المحبين لاكتشاف أغوار التكنولوجيا دائمًا والتعرف على الحيل المختلفة والمسلية بها واكتساب مهارات التعامل معها باحترافية فائقة أيضًا ، ويرغب الكثير من الأشخاص في معرفة كيفية إرسال رسالة فاضية من الفيسبوك من خلال الماسنجر ، ولذلك ؛ سوف يتم لاحقًا توضيح طريقة ذلك عبر ما يلي من أسطر وفقرات.

طريقة ارسال رسالة فارغة على الفيسبوك

حتى يتمكن المستخدم من إرسال رسالة فارغة على الفيسبوك إلى أي شخص أو إلى محادثة جماعية ؛ فيجب اتباع ما يلي من خطوات:

فتح متصفح الويب على الحاسوب.

الذَّهاب إلى الموقع الرسمي فيس بوك Facebook.com

تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم المُراد إرسال الرسالة منه.

عبر الصفحة الرئيسة ؛ يتم النقر على أيقونة إرسال الرسائل.

اختيار الصديق أو المستخدم أو المجموعة المُراد إرسال الرسالة الفارغة إليها.

في المكان المخصص كتابة الرسائل ؛ يتم الضغط باستمرار على مفتاح ALT مع كتابة 0173 في نفس الوقت.

[ِALT + 0173]

بعد كتابة الكود السابق بدقة وبشكل صحيح ؛ يجب النقر على إدخال أو زر الإرسال.

بذلك سوف يصل إلى الطرف الثاني رسالة فارغة من أي محتوى عبر رسائل فيس بوك والصورة التالية توضح ذلك.

كيفية ارسال رسالة فارغة في ماسنجر

مثلما يرغب الكثيرون في معرفة كيف ارسل رسالة فارغة على الواتس اب ؛ فهم أيضًا يرغبون في معرفة طريقة إرسال رسائل فاضية عبر فيس بوك ماسنجر ؛ ويُذكر أنه تختلف طريقة إرسال رسالة فارغة عبر تطبيق فيس بوك ماسنجر عنها عبر متصفح الويب على الحاسوب، وحتى يتم إرسال رسالة فارغة في ماسنجر ؛ يُمكن اتباع الخطوات التالية: