طريقة ارسال رسالة فارغة على الفيسبوك بدون برامج حيلة ذكية

- 1/2
- 2/2
طريقة ارسال رسالة فارغة على الفيسبوك تُعد من الخدع والحيل التي تلفت انتباه عدد كبير من الأفراد المحبين لاكتشاف أغوار التكنولوجيا دائمًا والتعرف على الحيل المختلفة والمسلية بها واكتساب مهارات التعامل معها باحترافية فائقة أيضًا ، ويرغب الكثير من الأشخاص في معرفة كيفية إرسال رسالة فاضية من الفيسبوك من خلال الماسنجر ، ولذلك ؛ سوف يتم لاحقًا توضيح طريقة ذلك عبر ما يلي من أسطر وفقرات.طريقة ارسال رسالة فارغة على الفيسبوك
حتى يتمكن المستخدم من إرسال رسالة فارغة على الفيسبوك إلى أي شخص أو إلى محادثة جماعية ؛ فيجب اتباع ما يلي من خطوات:
- فتح متصفح الويب على الحاسوب.
- الذَّهاب إلى الموقع الرسمي فيس بوك Facebook.com
- تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم المُراد إرسال الرسالة منه.
- عبر الصفحة الرئيسة ؛ يتم النقر على أيقونة إرسال الرسائل.
- اختيار الصديق أو المستخدم أو المجموعة المُراد إرسال الرسالة الفارغة إليها.
- في المكان المخصص كتابة الرسائل ؛ يتم الضغط باستمرار على مفتاح ALT مع كتابة 0173 في نفس الوقت.
[ِALT + 0173]
- بعد كتابة الكود السابق بدقة وبشكل صحيح ؛ يجب النقر على إدخال أو زر الإرسال.
- بذلك سوف يصل إلى الطرف الثاني رسالة فارغة من أي محتوى عبر رسائل فيس بوك والصورة التالية توضح ذلك.
كيفية ارسال رسالة فارغة في ماسنجر
مثلما يرغب الكثيرون في معرفة كيف ارسل رسالة فارغة على الواتس اب ؛ فهم أيضًا يرغبون في معرفة طريقة إرسال رسائل فاضية عبر فيس بوك ماسنجر ؛ ويُذكر أنه تختلف طريقة إرسال رسالة فارغة عبر تطبيق فيس بوك ماسنجر عنها عبر متصفح الويب على الحاسوب، وحتى يتم إرسال رسالة فارغة في ماسنجر ؛ يُمكن اتباع الخطوات التالية:
- الذَّهاب إلى متجر جوجل بلاي والحصول على أحد تطبيقات إرسال رسائل فارغة مثل تطبيق Empty for messenger
- تنزيل وتثبيت التطبيق على الهاتف الجوال.
- فتح التطبيق وتسجيل بيانات حساب المستخدم على فيس بوك المراد إرسال الرسالة من خلاله.
- سوف يتم الانتقال إلى جهات الاتصال مستخدم.
- يُمكن هنا تحديد أسماء الأشخاص المُراد إرسال رسالة فارغة إليهم.
- النقر على زر الإرسال الموجود أمام اسم كل جهة اتصال.
- سوف تصل بذلك رسالة فارغة عبر ماسنجر إلى الأشخاص الذين قد تم تحديدهم في الخطوة السابقة.
الوسوم
طريقة ارسال رسالة فارغة على الفيسبوك تُعد من الخدع والحيل التي تلفت انتباه عدد كبير من الأفراد المحبين لاكتشاف أغوار التكنولوجيا دائمًا والتعرف على الحيل المختلفة والمسلية بها واكتساب مهارات التعامل معها باحترافية فائقة أيضًا ، ويرغب الكثير من الأشخاص في معرفة كيفية إرسال رسالة فاضية من الفيسبوك من خلال الماسنجر ، ولذلك ؛ سوف يتم لاحقًا توضيح طريقة ذلك عبر ما يلي من أسطر وفقرات.طريقة ارسال رسالة فارغة على الفيسبوك
حتى يتمكن المستخدم من إرسال رسالة فارغة على الفيسبوك إلى أي شخص أو إلى محادثة جماعية ؛ فيجب اتباع ما يلي من خطوات:
- فتح متصفح الويب على الحاسوب.
- الذَّهاب إلى الموقع الرسمي فيس بوك Facebook.com
- تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم المُراد إرسال الرسالة منه.
- عبر الصفحة الرئيسة ؛ يتم النقر على أيقونة إرسال الرسائل.
- اختيار الصديق أو المستخدم أو المجموعة المُراد إرسال الرسالة الفارغة إليها.
- في المكان المخصص كتابة الرسائل ؛ يتم الضغط باستمرار على مفتاح ALT مع كتابة 0173 في نفس الوقت.
[ِALT + 0173]
- بعد كتابة الكود السابق بدقة وبشكل صحيح ؛ يجب النقر على إدخال أو زر الإرسال.
- بذلك سوف يصل إلى الطرف الثاني رسالة فارغة من أي محتوى عبر رسائل فيس بوك والصورة التالية توضح ذلك.
كيفية ارسال رسالة فارغة في ماسنجر
مثلما يرغب الكثيرون في معرفة كيف ارسل رسالة فارغة على الواتس اب ؛ فهم أيضًا يرغبون في معرفة طريقة إرسال رسائل فاضية عبر فيس بوك ماسنجر ؛ ويُذكر أنه تختلف طريقة إرسال رسالة فارغة عبر تطبيق فيس بوك ماسنجر عنها عبر متصفح الويب على الحاسوب، وحتى يتم إرسال رسالة فارغة في ماسنجر ؛ يُمكن اتباع الخطوات التالية:
- الذَّهاب إلى متجر جوجل بلاي والحصول على أحد تطبيقات إرسال رسائل فارغة مثل تطبيق Empty for messenger
- تنزيل وتثبيت التطبيق على الهاتف الجوال.
- فتح التطبيق وتسجيل بيانات حساب المستخدم على فيس بوك المراد إرسال الرسالة من خلاله.
- سوف يتم الانتقال إلى جهات الاتصال مستخدم.
- يُمكن هنا تحديد أسماء الأشخاص المُراد إرسال رسالة فارغة إليهم.
- النقر على زر الإرسال الموجود أمام اسم كل جهة اتصال.
- سوف تصل بذلك رسالة فارغة عبر ماسنجر إلى الأشخاص الذين قد تم تحديدهم في الخطوة السابقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة ارسال رسالة فارغة على الفيسبوك بدون برامج حيلة ذكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.